' Ritornerai?' | inaugurato ad Andria il murales sull' emigrazione giovanile

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Giovedì 31 ottobre ad(BAT) in Puglia è stato consegnato ildello street artist andriese, Daniele Geniale,. L'opera non a caso si intitola "?" ed situata nel parco "Grazziella Mansi", in via Barletta, in prossimità da dove partono i ragazzi che lasciano la città, con la speranza di trovare fortuna altrove. Ilè stato finanziato dalla Regione Puglia con l'avviso pubblico "Street art-la cultura si fa strada", il progetto che si pone l'obiettivo di riqualificare le zone perifiche e degradate delle città....

VideoAndria : #andria: Andria: il murales “Ritornerai?”, commuove gli andriesi all’estero – vid -