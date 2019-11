Risultati NBA – Harden questa volta non basta | ancora ko gli Warriors | LeBron James

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (2 novembre). LeBron batte Doncic nella sfida delle triple doppie - Spurs (Belinelli 9) e Bucks ok - Rockets ko : Con otto partite giocate nella notte, la carrellata di partite NBA ha messo in mostra un gran numero di evoluzioni individuali e in particolare un grande duello tra una stella e un astro sempre più luminoso. I Los Angeles Lakers passano sul campo dei Dallas Mavericks soltanto all’overtime (110-119), ma quel che è maggiormente spettacolare è il duello tra LeBron James e Luka Doncic, che chiudono entrambi con una tripla doppia: 39 ...

Risultati NBA – Sorridono i Pelicans di Nicolò Melli - successo esterno per Miami : Clippers ok sugli Spurs grazie a Leonard : L’azzurro resta in campo diciannove minuti e segna sette punti, Nunn regala la vittoria a Miami mentre Leonard è superlativo nel successo dei Clippers Poche partite nella notte NBA, ma tanto spettacolo. Emozioni a non finire soprattutto nel match tra Clippers e San Antonio, con i padroni di casa che la spuntano 103-97 grazie ad un super Kawhi Leonard. L’ala piccola della franchigia di Los Angeles piazza un’esaltante ...

NBA - Risultati 1° novembre : Melli vince contro Denver - Belinelli ko con i Clippers di un super Leonard : Presenza nel quintetto titolare e vittoria contro i Denver Nuggets. E’ una serata da incorniciare per Nicolò Melli, che ha iniziato nello “starting five” di New Orleans Pelicans, vittoriosi per 122-107. Una partita che si è decisa nel terzo quarto, quando i padroni di casa hanno allungato sulla doppia cifra il proprio vantaggio, gestito poi nell’ultima frazione. Buona la prestazione dell’ala azzurra che ha messo a referto 7 punti, 4 ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (giovedì 31 ottobre) : spettacolo tra Houston e Washington con 59 punti di Harden - Golden State perde Curry : Ben undici le partite giocate nella notte NBA, spiccano tra queste la super partita vinta dagli Houston Rockets sui Washington Wizards e la sconfitta interna dei Golden State Warriors, che perdono anche Stephen Curry, molto più netta di quanto dica il punteggio finale. PHILADELPHIA 76ERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-95 Per i Sixers, unica squadra con 4 vittorie su 4 della Lega, 19 punti di Joel Embiid, 18 di Tobias Harris, 16 di Ben ...

Risultati NBA – Sconfitta per Golden State - la scena se la prende tutta Harden : 59 punti per “Il Barba”! : James Harden mostruoso! Il Barba mette a segno ben 59 punti. Amara Sconfitta per gli Warriors: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Lo spettacolo NBA continua e si fa sempre più appassionante. Tantissime le sfide andate in scena nella notte italiana: ad parire le danze è stata la partita tra Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls, che ha visto i padroni di casa trionfare per 117-111, trascinati da un ottimo Thompson a referto con ...

Risultati NBA – Mostruoso Davis - ne segna 40 e i Lakers sorridono : successi anche per Miami e Dallas : Davis e LeBron James trascinano i Lakers al successo contro Memphis, sorridono anche Miami e Dallas contro Atlanta e Denver Terza vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers che, dopo la sconfitta all’esordio nel derby con i Clippers, sembra abbiano ingranato finalmente la marcia giusta. AFP/LaPresse I giallo-viola superano senza problemi i Memphis Grizzlies nella notte NBA, imponendosi 120-91 al termine di un match dominato in ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (mercoledì 30 ottobre) : tutto facile per i Lakers contro Memphis - cade Denver - si ferma Trae Young : Solo tre le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il match tutto a marca Southest Division tra Miami Heat e Atlanta Hawks, due outsider che hanno iniziato col piede giusto la stagione e puntano a sorprendere. Segue la sfida tra i Dallas Mavericks di Luka Doncic e i Denver Nuggets di Nikola Jokic, mentre chiudono i Los Angels Lakers che ospitano i Memphis Grizzlies reduci da una vittoria in overtime contro i Nets. ATLANTA ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (29 ottobre) : 40 punti di James Harden trascinano i Rockets contro OKC (Gallinari 17). Ok gli Spurs di Belinelli - ko i Pelicans di Melli : Molte le cose da raccontare in questa notte NBA, ricca come al solito di spunti anche grazie alle 11 partite che si sono giocate. Vincono sul filo di lana i Detroit Pistons, che superano gli Indiana Pacers per 96-94 con tiro dell’overtime sbagliato da T.J. Warren. I Pistons raccolgono 19 punti e 12 rimbalzi da Christian Wood e 18 con 18 da Andre Drummond, mentre non bastano ai Pacers i 21 e 14 di Domantas Sabonis e i 15 con 11 assist ...

Risultati NBA – Curry - orgoglio Warriors. Harden e Westbrook fanno volare i Rockets : ok Clippers - Bucks e Sixers : Steph Curry guida gli Warriors alla prima vittoria stagionale, Harden e Westbrook decisivi nel successo dei Rockets su OKC, vittorie per Clippers, Bucks e Sixers: i Risultati della notte NBA Listone di partita NBA che ha tenuto compagnia ai nottambuli appassionati del basket a stelle e strisce nella notte italiana. La terza partita è quella buona per i Golden State Warriors: dopo i ko contro Clippers e Thunder, serve il miglior Steph Curry ...