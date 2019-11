Risultati Liga | 12^ giornata | tonfo del Barcellona | la classifica aggiornata FOTO

Risultati Liga - 12^ giornata : colpo in rimonta del Valencia - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Torna in campo la Liga dopo il turno infrasettimanale. Si gioca la dodicesima giornata. Si parte sabato alle 13 con Espanyol-Valencia, colpo grosso in trasferta ed in rimonta, finisce 1-2.. Si giocano anche Levante-Barcellona, Siviglia-Atletico Madrid e Real Madrid-Betis. Domenica occhi puntati su Villareal-Bilbao e sullo scontro d’altissima classifica tra Granada e Real Sociedad. Il programmo ...

Risultati Bundesliga - 10^ giornata : dominio Hoffenheim - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – 10^ giornata in Germania, il campionato tedesco inizia a delinearsi. Ad aprire il turno, l’anticipo del venerdì tra Hoffenheim e Paderborn, 3-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Sei gare al sabato, tutte in campo le prime cinque della classe. Spicca il big match Dortmund-Wolfsburg, Bayern e Monchengladbach in trasferta. Il Friburgo va in casa del Werder ...

Risultati Liga - 11^ giornata : colpaccio dell’Eibar nel finale - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Torna in campo la Liga per un importante turno infrasettimanale. Dopo il riposo forzato della decima giornata, scendono di nuovo in campo Barcellona e Real Madrid. Cinquina blaugrana contro il Valladolid con doppietta di Leo Messi. Risponde il Real con 5 reti al Leganes. Nel primo match solo un pareggio per l’Atletico, contro l’Alaves finisce 1-1, non basta Morata. Finisce in parità Valencia-Siviglia, il ...

Risultati Liga - 11^ giornata : doppio Messi e il Barça ne fa 5 - la classifica aggiornata : Risultati Liga – Torna in campo la Liga per un importante turno infrasettimanale. Dopo il riposo forzato della decima giornata, scendono di nuovo in campo Barcellona e Real Madrid. Cinquina blaugrana contro il Valladolid con doppietta di Leo Messi. Il Real riceve invece il Leganes. Nel primo match solo un pareggio per l’Atletico, contro l’Alaves finisce 1-1, non basta Morata. Da non perdere Valencia-Siviglia, il Granada ...

Risultati Liga - 10^ giornata : tris Osasuna al Valencia - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – Torna in campo la Liga dopo le coppe europee. Barcellona e Real Madrid non scenderanno in campo nel “Clasico” per le proteste in Catalogna. Poker Villareal all’Alaves nell’anticipo del venerdì. L’Atletico Madrid supera l’Athletic Bilbao e aggancia in testa il Barcellona, che ha una gara in meno. Domenica aperta dalla vittoria della Real Sociedad contro il Celta Vigo, il ...

Risultati Bundesliga - 9^ giornata : il Gladbach vince ancora - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Torna in campo la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco è giunto alla nona giornata. Nell’anticipo del venerdì, tris del Mainz al Colonia. Sabato in campo le big. Il Bayern Monaco vince con qualche sofferenza davanti al pubblico amico contro l’Union Berlino, pareggio nel big match tra Schalke e Borussi Dortmud. Bayer Leverkusen-Werder Brema finisce in parità. Il Borussia MonchenGladbach supera ...

Risultati Liga - 10^ giornata : il Granada vince e vola in testa - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – Torna in campo la Liga dopo le coppe europee. Barcellona e Real Madrid non scenderanno in campo nel “Clasico” per le proteste in Catalogna. Poker Villareal all’Alaves nell’anticipo del venerdì. L’Atletico Madrid supera l’Athletic Bilbao e aggancia in testa il Barcellona, che ha una gara in meno. Domenica aperta dalla vittoria della Real Sociedad contro il Celta Vigo, il ...

Risultati Bundesliga - 9^ giornata : ok il Bayern - pareggio tra Schalke e Dortmund - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Torna in campo la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco è giunto alla nona giornata. Nell’anticipo del venerdì, tris del Mainz al Colonia. Sabato in campo le big. Il Bayern Monaco vince con qualche sofferenza davanti al pubblico amico contro l’Union Berlino, pareggio nel big match tra Schalke e Borussi Dortmud. Alle 18,30 si gioca Bayer Leverkusen-Werder Brema. Domenica in campo Borussia ...