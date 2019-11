Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | cancellata Pearson

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : rinnovata Pennyworth : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 30 ottobre Seconda stagione per Pennyworth, la Serie Epix (in Italia su StarzPlay) che ...

Ultimo aggiornamento 29 ottobre Netflix ha ordinato una seconda stagione di Another Life con Katee ...

Ultimo aggiornamento 29 ottobre Netflix ha ordinato una seconda stagione di Another Life con Katee ...

Ultimo aggiornamento 29 ottobre Netflix ha ordinato una seconda stagione di Another Life con Katee ...

Ultimo aggiornamento 25 ottobre Passata una settimana dal rilascio Amazon Prime Video ha rinnovato Modern ...

Ultimo aggiornamento 16 ottobre CBS All Access ha rinnovato il dramedy Why Women Kill creato da Marc Cherry ...

Ultimo aggiornamento 8 ottobre La Serie Harrow, prodotta da ABC Studios International, è stata rinnovata ...

Ultimo aggiornamento 8 ottobre La comedy Search Party è stata rinnovata per una quarta stagione: La terza ...

Ultimo aggiornamento 2 ottobre Netflix ha rinnovato la Serie Dear White People per una quarta e ultima ...

Ultimo aggiornamento 1 ottobre ABC ha ufficialmente cancellato Grand Hotel dopo una sola stagione, gli ...

Ultimo aggiornamento 1 ottobre TNT ha rinnovato Claws (in Italia su Premium) per una quarta e ultima ...

Ultimo aggiornamento 28 settembre Netflix ha annunciato che la sesta stagione di Bojack Horseman sarà ...

Ultimo aggiornamento 27 settembre Amazon e Sony hanno rinnovato Absentia per una terza stagione. Le riprese ...

Ultimo aggiornamento 21 settembre Netflix ha rinnovato GLOW per una quarta e ultima stagione. Netflix ha ...