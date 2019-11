Ricorso Ancelotti | Tuttosport | il caso di Mazzarri ha fatto giurisprudenza

Ricorso Ancelotti – Il tecnico sarà presente in aula ma il figlio Davide è pronto all’esordio : Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, oggi verrà discurro il Ricorso per l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti Ricorso Ancelotti – Così come anticipato in diretta nel corso della trasmissione su webradio della redazione di ForzAzzurri, Carlo Ancelotti sarà presente in Corte federale d’appello per discutere del suo Ricorso dopo l’espulsione rimediata in Napoli-Atalanta. “Il Napoli ieri è ...

Gazzetta : difficile che venga accettato il Ricorso del Napoli per la squalifica di Ancelotti : La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea quanto ingiusta e ingiustificabile sia stata l’espulsione di Carlo Ancelotti. L’allenatore lo ha sottolineato al termine della gara quando ha parlato di attacco alla sua persona e della brutta area che si respira nel calcio italiano “Quell’espulsione di Giacomelli mercoledì sera non l’ha digerita, perché ritiene in coscienza di essersi comportato correttamente. E del resto ci sono ...

Alle 11 Ancelotti sarà davanti alla Corte Federale per discutere il Ricorso della squalifica : Roma-Napoli comincia in anticipo oggi, perché già Alle 11 il Napoli sarà impegnato nella prima battaglia, quella per cercare di far eliminare la squalifica del suo Allenatore Carlo Ancelotti rimediata nella gara di mercoledì scorso contro l’Atalanta. Il Napoli, nella giornata di ieri, ha presentato ricorso alla Corte d’Appello Federale, e oggi la cosa di discuterà di fronte al presidente Lorenzo Attolico. L’Allenatore ha detto ...

Napoli vuole ripartire - Ricorso contro stop di Ancelotti : Un ricorso contro la squalifica di Carlo Ancelotti. Il Napoli mantiene altissima la tensione con la classe arbitrale dopo il giallo del rigore non fischiato a Llorente seguito dal pareggio dell'Atalanta e passa dalle parola ai fatti, presentando un documento alla Lega per chiedere l'annullamento della squalifica per una giornata che il club e il tecnico ritengono ingiusto. La squalifica terrebbe Ancelotti fuori dalla panchina azzurra ...