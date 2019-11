Renzi | “Rocchi ha dimostrato a tutti di essere una grandissima persona”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Anche l’ex presidente del Consiglio Matteointerviene, su Twitter, per elogiare l’operato dell’arbitro Rocchi in occasione di Roma-Napoli. Quando si è reso conto che i cori discriminatori in direzione di Napoli e dei napoletani non cessavano nemmeno dopo i ripetuti annunci degli altoparlanti dell’Olimpico, il direttore di gara ha interrotto la partita per un minuto. Rocchi ha minacciato di sospendere la gara se i tifosi non fossero tornati all’ordine. Un comportamento giustissimo, per, che sul suo account Twitter scrive: “Conosco Gianluca Rocchi da anni. Fin dal settore giovanile ha semprediun grandissimo arbitro. Oggi bloccando la partita all’Olimpico per i cori contro la città di Napoli hadianche unapersona”. Ecco il tweet diConosco Gianluca Rocchi da anni. Fin ...

