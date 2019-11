Renzi riunifica il governo

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 2 novembre 2019) I più arrabbiati sono i parlamentari di “Base riformista”. Sono gli exani, ora tutti in coro contro Matteo. Il mood è “non lo sopportiamo più. Vuole solo distinguersi per avere visibilità”. L’ex segretario del Pd, ora leader di Italia Viva, che ogni giorno pianta bandierine e alza paletti, è riuscito a ricompattare le varie anime del mondo dem. Ma anche e soprattutto nell’impresa quasi impossibile di far esporre il Movimento 5 Stelle in maniera netta a favore del premier Giuseppe Conte. L’aggettivo, ormai trasversale, che riguardaè il seguente: “Irresponsabile”.Base riformista, la corrente che fa capo ai due ex fedelissimi Luca Lotti e Lorenzo Guerini, considera una “bomba Molotov” quella sganciata dacon l’ultima intervista rilasciata al quotidiano Il ...

