Renzi | Avanti con o senza Conte

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Renzi - avviso di sfratto a Conte : “Avanti fino al 2023 - con o senza di lui” : "Niente di personale, sia chiaro: a me sta a cuore l'Italia, non il futuro dell'avvocato Conte. Conte è stato il premier di una maggioranza che ha azzerato la crescita in Italia: per una serie di circostanze oggi si ritrova premier anche della maggioranza alternativa": una maggioranza che andrà avanti fino al 2023, Matteo Renzi ne è sicuro. Su chi sarà il presidente del Consiglio, tuttavia, lascia una porta aperta.Continua a leggere

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Matteo Renzi - Massimo Cacciari : "Il Pd non può andare avanti così - Zingaretti faccia come Matteo" : Quando Massimo Cacciari parla di Matteo Renzi, solitamente non lesina critiche. A malincuore, il filosofo è però 'costretto' ad utilizzare l'ex rottamatore in qualità di esempio positivo da seguire. Lo fa in un'intervista a Il Tempo, parlando del Pd e in particolare di Nicola Zingaretti, che "non pu

Renzi : «La coalizione di governo andrà avanti tre anni» : L’ex premier a New York in visita gli esponenti della comunità italiana e minimizza sulla sconfitta elettorale in Umbria: «È una regione»

Renzi - Salvini e il Pd. Tutti sognano davanti alle stelle cadenti : Roma. Un po’ per la sua inattitudine alla stasi, un po’ forse per l’eco fosca dei ragionamenti di Giancarlo Giorgetti che già andava predicando sul fatto che “paradossalmente, il nostro trionfo in Umbria rafforza la maggioranza”, sta di fatto che Matteo Salvini ha diramato subito il dispaccio, mentr

AMA. Il piano per la diffeRenziata a Roma va avanti : “Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti. Ama, d’intesa con Roma Capitale, intende proseguire nella spinta alla raccolta dei materiali riciclabili, con ogni possibile rimodulazione dei servizi territoriali che possano aumentare le quantità e la qualità delle singole frazioni”. “Per far questo e rendere i servizi di raccolta più efficienti e monitorabili, saranno valutate e utilizzate le ...

AMA. Il piano per una nuova raccolta diffeRenziata nella città di Roma andrà avanti : “Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti. Ama, d’intesa con Roma Capitale, intende proseguire nella spinta alla raccolta dei materiali riciclabili, con ogni possibile rimodulazione dei servizi territoriali che possano aumentare le quantità e la qualità delle singole frazioni”. “Per far questo e rendere i servizi di raccolta più efficienti e monitorabili, saranno valutate e utilizzate le ...

Conte a Renzi : 'Così non andiamo avanti - è necessario lavorare con spirito di squadra' : La serenità è per il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, una mera parola teorica. Infatti, il Premier non cela la propria preoccupazione nei confronti di Matteo Renzi . "Ci sono 61 milioni di italiani che hanno urgenza - afferma Conte - e rischiamo di non andare avanti". Conte: 'Renzi è scorretto' Inaccettabilità e scorrettezza sono i termini con cui il Presidente del Consiglio descrive il comportamento di Matteo Renzi, visto come un ...

Giuseppe Conte - intervista rivelatrice : "Renzi - così non si va avanti". Dopo un mese parla di crisi di governo : "così cade il governo". Dallo sfogo di Assisi alle interviste al Corriere della Sera e ad Avvenire, Giuseppe Conte mette nero su bianco la faida con Matteo Renzi. "La sfida è lavorare in un clima di squadra. È lavorare tutti insieme. Niente patti a due, se uno ha bisogno di rimarcare ogni giorno uno

Conte : “Inacccettabile se Renzi ha bisogno di rimarcare uno spazio ogni giorno - ci precluderà di andare avanti” : “Se Renzi ha bisogno di rimarcare uno spazio politico e ogni giorno ripropone questa logica, questo ci precluderà di poter andare avanti. È inaccettabile”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non si è limitato a criticare le accuse di Matteo Renzi sui pochi soldi destinati al taglio del cuneo fiscale, ma, intervistato dal Corriere della sera ha dato un vero e proprio avvertimento arrivando a minacciare che, se dovessero ...

Conte : "Con Renzi non sto sereno Rischiamo di non andare avanti..." : Il premier Giuseppe Conte lamenta di sentire continuamente il fiato sul collo di Matteo Renzi sul suo governo. "Ha bisogno di rimarcare uno spazio politico e ogni giorno ripropone questa logica, questo ci precludera' di poter andare avanti. E' inaccettabile" si sfoga... Segui su affaritaliani.it

Conte : "Con Renzi non sto sereno Così rischiamo non andare avanti" : Il premier Giuseppe Conte lamenta di sentire continuamente il fiato sul collo di Matteo Renzi sul suo governo. "Ha bisogno di rimarcare uno spazio politico e ogni giorno ripropone questa logica, questo ci precludera' di poter andare avanti. E' inaccettabile" si sfoga... Segui su affaritaliani.it