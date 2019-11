Renzi all’attacco su manovra e premier M5S avverte | senza Conte legislatura non ha

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 2 novembre 2019) Il governo deve andare avanti, con oGiuseppecome. E Italia Viva in Parlamento lavorerà per cambiare la. Le parole di Matteo, come prevedibile fanno salire la tensione nel governo. Il leader di Italia Viva assicura di non voler far cadere l'esecutivo. "Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere", garantisce. Per quanto riguarda il futuro del, aggiunge, "dipende da come funziona il governo, non da me. Niente di personale sia chiaro: a me sta a cuore l'Italia, non il futuro dell'avvocato". A proposito della, aggiunge, "c'è qualche segnale incoraggiante su famiglia, sanità, stipendi. Ora c'è bisogno di eliminare i tre principali errori rimasti: le tasse su zucchero, plastica e soprattutto auto aziendali che sono una inspiegabile mazzata alla classe media". Su questo Italia Viva lavorerà in Parlamento.Le parole ...

infoitinterno : Nel Pd l'amarezza di Zingaretti: riflettere sulle scelte. E Renzi va all'attacco del premier -