Ragusa | i 54 anni della chiesa del Sacro Cuore di Gesù

Ragusa - i rapinatori “seriali” di gioiellerie sono madre di 74 anni e figlio : ecco come mettevano a segno i colpi : La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato una donna di 74 anni e il figlio 38enne accusati di essere specialisti in furti in gioiellerie. Secondo l’accusa, mentre lui distraeva la commessa del negozio, lei arraffava tutto l’oro che poteva in pochi attimi. La Squadra Mobile di Ragusa li ha identificati grazie alla visione di filmati registrati da telecamere di sicurezza di più gioiellerie e alla collaborazione delle vittime. A Ragusa ...

Danni alluvione nella fascia costiera di Ragusa : solidarietà di Confcommercio : Confcommercio provinciale Ragusa solidarizza con le imprese che hanno subito gravi Danni in seguito all’alluvione dei giorni scorsi

Danni maltempo nel Ragusano : Danni maltempo nel Ragusano. Piazza: “Vicinanza alle comunità colpite e interventi immediati per ripristinare transito veicolare"

Incidente a Ragusa - muore ciclista di 33 anni : Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle ore 18,30 a Ragusa. Un uomo di 33 anni che viaggiava di una bici è morto dopo esser stato investito

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : finale Schio-Ragusa - le tricolori battono Venezia - le siciliane annientano il Geas : Sarà ancora una volta Schio-Ragusa a decidere un trofeo del Basket femminile italiano, in questo caso la Supercoppa. Al PalaRomare della città veneta, infatti, il Famila supera sul filo di lana l’Umana Reyer Venezia, mentre è molto più netto il successo della Passalacqua sul Geas Sesto San Giovanni. FAMILA SCHIO-UMANA REYER Venezia 67-63 (15-13, 34-28, 45-48) Battaglia vera tra Schio e Venezia nella semifinale che chiude il programma al ...

Basket femminile - 2a giornata Serie A1 2019-2020 : Schio e Ragusa raggiungono Venezia in vetta. In testa anche San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni : Cinque squadre a punteggio pieno ed in testa alla classifica dopo la seconda giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo la netta vittoria di Venezia nell’anticipo di ieri contro Palermo, sono arrivate questa sera quelle di Schio e Ragusa. Il Famila ha superato agevolmente l’Iren Fixi Torino per 76-42 al termine di un match che si è deciso nel secondo tempo, con le piemontesi che hanno segnato solo dieci punti. La Passalacqua, ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : tutto facile per Schio - Venezia e Ragusa. Vince anche Sesto San Giovanni! : Nell’Opening Day a Chianciano Terme della Serie A femminile di Basket 2019-2020 sono andate in scena quattro partite valide come primo turno di stagione regolare. tutto facile per le possibili grandi protagoniste della stagione a partire da Schio, passando per Ragusa fino ad arrivare all’Umana Reyer Venezia, all’esordio ha vinto anche Sesto San Giovanni. Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57 La resistenza delle ...

Compie 70 anni la chiesa di Piazza Cappuccini a Ragusa : Celebra 70 anni la parrocchia della chiesa di Piazza Cappuccini a Ragusa. Domenica scorsa, si sono svolte diverse iniziative religiose

Guardia di Finanza Ragusa - si è insediato il Maggiore Di Giovanni : Il gruppo di Ragusa della Guardia di Finanza ha un nuovo comandante. Il Maggiore Davide Di Giovanni, 36 anni, di origini siciliane

Maltempo - 2° pomeriggio consecutivo di violenti temporali in Sicilia : crolli - danni e disagi a Ragusa : Il Maltempo sta colpendo le zone interne della Sicilia centro/orientale in modo particolarmente violento: dopo i violenti temporali di ieri pomeriggio tra Enna e Catania, oggi si sono ripetuti intensi nubifragi con accumuli di oltre 50mm di pioggia nelle zone più colpite, tra Enna e Ragusa. A causa del Maltempo, alle 14:40 è stata sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa, per l’erosione della massicciata fra ...

Teresa Mannino a Ragusa il 30 ottobre : Teresa Mannino a Ragusa per la stagione di "Teatro in primo piano". La prima data del 30 ottobre è già sold out

Ragusa - celebrazioni per il venerabile Mons. Giovanni Iacono : Ragusa, celebrazioni per il venerabile Mons. Giovanni Iacono. Dopo la ricognizione canonica dei resti questi verranno tumulati a Caltanissetta

Maltempo Sicilia - danni e disagi nel Ragusano : bomba d’acqua su Pozzallo : Giovedì 5 settembre di Maltempo in Sicilia, sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati danni e disagi in diverse zone. Numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. Violenti acquazzoni, come fa sapere la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa, hanno investito, dalle 13.30, il comune di Vittoria, dove sono caduti 21.8mm di pioggia e alcune strade sono rimaste allagate. Diversi automobilisti ...

Caso Roberta Ragusa - la Cassazione conferma 20 anni per Antonio Logli : Si aprono le porte del carcere per Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, misteriosamente sparita nel nulla sette anni fa. I giudici della I sezione penale della Corte di Cassazione presieduti da Adriano Iasillo, dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, hanno respinto il ricorso presentato dai legali di Antonio Logli, Roberto Cavani e Saverio Sergiampietri è “confermato” la condanna a 20 anni di reclusione stabilita dalla Corte d’Appello ...