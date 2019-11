Professione «fashion renter»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 2 novembre 2019) Serena Errico noleggia attrezzatura per la prima infanzia (babyguest.com)Arianna Vulpiani noleggia orti a km zero (biofarm-orto.it)Laura Ciccioli noleggia borse griffate sul web (Rentbag.it)Valeria Cambrea e Federica Storace hanno creato una boutique online di abiti di alta sartoria (drexcode.com)Chi si occupa di previsioni di business (in questo caso Allied Market Research) non ha dubbi: il «renting» online varrà quasi 2 miliardi di dollari entro il 2023, con annessi e connessi. L’idea arriva dagli States e in fondo è banale nel suo essere rivoluzionaria: noleggiare abiti anziché comprarli, in perfetta linea con i dettami di oggi, che chiedono sostenibilità, risparmio e minor stress. Negli ultimi 15 anni la durata dei capi di abbigliamento è diminuita del 36% e oggi i vestiti hanno una vita media inferiore ai 160 utilizzi, il che genera ogni anno 16 milioni di ...

LadyNews_ : #Professionemodella è il nuovo fashion concept di #FattiperilSuccessoAcademy -