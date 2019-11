Probabili formazioni 11^ giornata | Torino-Juve | riecco Higuain Bologna-Inter | ancora

Probabili formazioni Fiorentina-Parma : problemi in difesa per i viola - ok Boateng e Karamoh : Probabili formazioni Fiorentina Parma – Soli due punti in classifica dividono le due squadre che domenica si affronteranno all’Artemio Franchi di Firenze. Sogni europei per la Fiorentina di Montella, che però deve combattere con le assenze in difesa di Pezzella e Caceres. In campo quindi Venuti e Ranieri. Nessun dubbio a centrocampo, mentre in attacca Boateng sostituirà lo squalificato Ribery. In casa Parma sperano nel recupero ...

Probabili formazioni Hellas-Verona Brescia : Juric e Corini vogliono cambiare poco : Probabili formazioni HELLAS VERONA-Brescia – La domenica pomeriggio in Serie A offre anche il match del Bentegodi tra Verona e Brescia. Miglior difesa, la squadra scaligera cerca conferme dopo il colpaccio di Parma. In casa lombarda, invece, Corini è sotto pressione e la sconfitta casalinga contro l’Inter non ha aiutato. Le scelte. Squadra che vince non si cambia. Juric vuole modificare il meno possibile. Solito 3-4-2-1, gli ...

Probabili formazioni Lecce-Sassuolo : qualche dubbio per Liverani e De Zerbi : Probabili formazioni Lecce-Sassuolo – Altro scontro diretto di domani alle 15 è il match del Via del Mare tra Lecce e Sassuolo. I salentini cercano ancora la prima vittoria in casa, il Sassuolo vuole rilanciarsi dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina. Le scelte. Quattro gli assenti per Liverani, che deve ancora scogliere il dubbio su una fascia tra Meccariello e Rispoli. Confermato Mancosu trequartista dietro Falco e ...

Probabili formazioni Genoa-Udinese : Gumus o Pandev per Thiago Motta - pochi cambi per i bianconeri : Probabili formazioni Genoa-Udinese – Tre scontri salvezza nel pomeriggio domenicale di Serie A. Tra questi c’è Genoa-Udinese. Cerca la tranquillità la squadra rossoblu, con il nuovo corso Thiago Motta, la vittoria contro il Brescia e il pari sfiorato allo Stadium. Chi invece non vive momenti tranquilli è il club bianconero, con l’ufficialità dell’esonero di Tudor e il momentaneo traghettamento di Gotti in attesa del ...

Probabili formazioni MILAN LAZIO/ Diretta tv : Duarte è atteso ancora titolare : PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO: Diretta tv e orario. Ecco le mosse degli allenatori alla vigilia del match per la 11giornata di Serie A.

Probabili formazioni BOLOGNA INTER/ Quote - Sensi è tornato fra i convocati! : PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: le Quote del match. Analizziamo le scelte dei tecnici per la sfida al Dall'Ara nella 11giornata di serie A.

Le Probabili formazioni di Torino-Juventus : potrebbero trovare spazio Pjanic e Higuain : Questo sabato 2 novembre alle ore 20:45 si gioca Torino-Juventus, terzo anticipo dell'11a giornata di Serie A. Una sfida molto sentita, nonostante la distanza in classifica fra le due squadre, in quanto ogni derby cittadino rappresenta sempre un momento particolare per i tifosi. Le ultime da Vinovo Sarri teme molto il derby con il Torino e non vuole rinunciare al bosniaco Pjanic. Il centrocampista e regista della Juve, per rendimento e per ...

Probabili formazioni Atalanta-Cagliari : Gasperini e Maran fanno turnover - paga Gomez? : Probabili formazioni Atalanta-Cagliari – Il match del nuovo Gewiss Stadium aprirà la domenica dell’11^ giornata di Serie A. Anticipo dell’ora di pranzo tra nerazzurri e rossoblu, tra le rivelazioni (i primi ormai non tanto) del torneo. Ilicic e compagni vogliono proseguire il grande cammino finora intrapreso insidiando la vetta, i sardi hanno intenzione di confermarsi cercando di rimanere il più possibile ancorati alla ...

Probabili formazioni SERIE A/ Mosse e scelte : Kostas Manolas è il grande ex : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le Mosse, i moduli e le scelte degli allenatori per le dieci partite che si giocano per l'undicesima giornata di campionato.

DIRETTA Torino-Juventus : Live - orario - programma - tv e Probabili formazioni : Oggi (2 Novembre) è il grande giorno del derby della Mole tra Torino-Juventus. Una delle partite più attese dell’anno che arriva in un momento molto delicato per entrambe le squadre. I ragazzi di Sarri sono in vetta alla classifica con l’Inter che continua a macinare punti. I granata, invece, sono in un momento difficile e cercheranno di ritrovare gioco e punti proprio nella stracittadina. Si preannuncia una gara molto dura, fisica ...

DIRETTA Roma-Napoli : Live - orario - programma - tv e Probabili formazioni : Si apre oggi l’undicesima giornata di Serie A con il big match Roma-Napoli. Una partita molto importante per entrambe le squadre. I giallorossi cercano la tanto agognata continuità dopo la netta vittoria di Udine mentre gli azzurri vogliono dimenticare in fretta il pareggio casalingo, ricco di polemiche, con l’Atalanta. Ci si attende una partita ricca di emozioni visto che entrambe le compagini fanno del gioco propositivo il proprio ...

Bologna-Inter in tv oggi : orario d’inizio - canale - streaming - Probabili formazioni : Si gioca oggi alle 18 allo Stadio Renato Dall’Ara Bologna-Inter, secondo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. I rossoblu di Sinisa Mihajlovic hanno perso mercoledì nel turno infrasettimanale per 3-2 in trasferta contro il Cagliari, una delle rivelazioni del campionato, mentre i nerazzurri martedì hanno espugnato a fatica Brescia per 2-1 restando a un punto di distacco dalla capolista Juventus. Per i padroni di casa, ancora ...

Roma-Napoli in tv oggi : orario d’inizio - canale - streaming - Probabili formazioni : Comincia quest’oggi con i primi tre anticipi l‘undicesima giornata del girone d’andata della Serie A 2019-2020 di calcio. In particolare il programma si apre alle ore 15 con il big match dell’Olimpico tra Roma e Napoli, due squadre partite con obiettivi diversi ma che al momento si trovano molto vicine in classifica in lotta per un posto in Champions League. I capitolini sono in crescita ed occupano la quarta piazza in ...

Roma-Napoli - previsione tattica e le Probabili formazioni : Dopo soli 3 giorni dal discusso pareggio casalingo contro l’Atalanta, il Napoli si reca nella capitale, sponda giallorossa. previsione tattica di Roma-Napoli tattica Roma-Napoli – Allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 2 novembre alle 15:00, il Napoli affronterà gli uomini dell’ex allenatore dello Shakhtar Paulo Fonseca. “Questione di moduli” è la rubrica dedicata agli appassionati di lavagnette tattiche, moduli e sistemi di gioco. La ...