Previsioni Meteo Napoli | imminente violento peggioramento | 40 ore di pioggia torrenziale

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019)– L’autunno, oramai, ha preso piedi anche sul capoluogo partenopeo. Da qualche giorno prevale un flusso umido e moderatamente instabile occidentale o sudoccidentale, con via vai di nubi e anche addensamenti associati a rovesci sparsi. L’ultimo rovescio più importante è accorso in tarda nottata appena passata verso le prime ore mattutine odierne, con apporto di circa 5/10 mm sulla città metropolitana e hinterland. Attualmente è in corso una fase più stabile, con nubi irregolari e anche qualche schiarita soleggiata, ma non durerà molto. Via via, nel corso del pomeriggio, le nubi dovrebbero andare aumentando, sebbene ancora con tempo mediamente asciutto, solo con qualche breve rovescio occasionale. Nelle ore tardo-pomeridiane e verso sera, è atteso un rovescio più intenso, ma sarà nel corso della nottata che il tempo peggiorerà in maniera ...

