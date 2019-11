Previsioni Meteo Milano | clima umido e uggioso | con Novembre è arrivato l’Autunno

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019)– Continuano le giornate uggiose sul capoluogo lombardo, all’insegna di nubi medio-basse piuttosto diffuse e persistenti, salvo qualche fase con cieli un po’ più aperti. Gli Stati medio-bassi sono ormai permeati di umidità elevata, per di più si è innescato un solco depressionario innescato da una vasta depressione in prossimità del Regno Unito, destinato ad approfondirsi ulteriormente nel corso delle prossime ore e entro il quale scorrono altri corpi nuvolosi. Quelli più importanti, per il momento, stanno transitando più a Sud del capoluogo, a causa di avvezione di vorticità positiva più meridionale, in seno a correnti sudoccidentali. Non cambierebbe di molto la situazione per la giornata odierna, nel senso che il flusso più instabile potrebbe continuare a transitare più a Sud dicon la conseguenza, quindi, di poche precipitazioni e ...

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #2novembre #meteo - IcehockeyAscona : Le previsioni meteo non promettono nulla di buono quindi, a malincuore, ci vediamo costretti ad annullare lo Swiss… - meteo_sitges : Previsioni meteo Video per domenica, 03 novembre #feedly -