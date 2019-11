Previsioni astrologiche 4 novembre | shopping per Acquario | Gemelli mondano

Previsioni astrologiche settimanali 4-10 novembre : Pesci creativo - Capricorno venale : Durante la settimana dal 4 al 10 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dall'Acquario all'Ariete mentre il Sole, Venere e Giove saranno nell'orbita del Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno nell'orbita dei Pesci. Infine Marte sarà stabile in Bilancia, Mercurio sosterà in Scorpione ed il Nodo Lunare rimarrà in Cancro. Ariete perplesso Ariete: perplessi. L'ambiguo comportamento di un amico farà, ...

Previsioni astrologiche - classifica 3 novembre : Sagittario burbero - umore 'top' per Cancro : Domenica 3 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dell'Acquario mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Plutone e Saturno in Capricorno e Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Urano proseguirà il transito in Toro, mentre Nettuno sarà sui gradi del segno dei Pesci. Di seguito la classifica dei 12 segni zodiacali per il 3 novembre. Sul podio 1° posto Acquario: ...

Previsioni astrologiche 3 novembre : Ariete bizzoso - Acquario brioso : Domenica 3 novembre 2019 troveremo la Luna in Acquario mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano, che continuerà il suo moto in Toro. Infine, Marte sarà nell'orbita della Bilancia e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Favorevoli le Previsioni per Acquario e Cancro, ma meno rosee per Ariete e Pesci. Ariete bizzoso Ariete: litigiosi. Ultimo ...

Previsioni astrologiche - classifica 2 novembre : Toro acuto - Scorpione pungente : Sabato 2 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno e Plutone transitare nell'orbita del Capricorno mentre il Sole, Venere e Mercurio stazioneranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia come Giove in Sagittario ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno e rimarrà nel segno dei Pesci. Favorevole l'oroscopo per Leone e Capricorno, meno conciliante per Ariete e Scorpione. Sul podio 1° ...

Previsioni astrologiche 2 novembre : finanze a gonfie vele per Leone e Sagittario : Nelle Previsioni astrologiche di sabato 2 novembre troveremo la Luna, Plutone e Saturno stazionare in Capricorno, mentre Mercurio, Venere e il Sole saranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, come Giove nel Sagittario e Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nella quinta casa del Cancro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Previsioni zodiacali favorevoli per Leone e Sagittario, meno concilianti, invece, per Ariete e ...

Previsioni astrologiche weekend 2-3 novembre : finanze 'flop' per Acquario - Toro distratto : Durante il weekend del 2 e 3 novembre 2019 troviamo la Luna viaggiare dal Capricorno, dove stazionano Saturno e Plutone, al segno dell'Acquario mentre Mercurio, il Sole e Venere rimarranno sui gradi dello Scorpione. Marte transiterà in Bilancia, mentre Giove sarà sull'orbita del Sagittario. Infine, Urano stazionerà nel Toro, nel frattempo Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare permarrà in Cancro. Previsioni del fine settimana ...

Previsioni astrologiche - classifica 1° novembre : cambi di rotta professionali per Acquario : Venerdì 1° novembre 2019 troveremo la Luna, Plutone e Saturno in Capricorno mentre il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Giove permarrà in Sagittario come Marte in Bilancia ed Urano che proseguirà il suo moto in Toro. Infine Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare continuerà il suo transito in Cancro. Di seguito le Previsioni astrali del 1° novembre per i 12 segni zodiacali. Sul podio 1° posto Capricorno: stacanovisti. Oggi i ...

Previsioni astrologiche 1° novembre : Capricorno stacanovista - Bilancia distratta : Venerdì 1° novembre 2019 troveremo la Luna, Saturno e Plutone nel segno del Capricorno mentre Mercurio, Venere ed il Sole stazioneranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Giove sui gradi del Sagittario ed Urano in Toro. Infine Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare sarà sulla quinta casa del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche del 1° novembre per i 12 segni zodiacali. Stress per il Cancro Ariete: umore ...

Previsioni astrologiche - classifica 31 ottobre : Bilancia energico - viaggi per Sagittario : Il 31 ottobre 2019 troviamo Giove e Luna nel segno del Sagittario mentre il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno in Scorpione. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Saturno e Plutone che continueranno a sostare in Capricorno ed Urano sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno stabile in Pesci. Favorevoli le Previsioni per Leone e Bilancia meno rosee, invece, per Scorpione e Vergine. Sul podio 1° posto Gemelli: ...

Previsioni astrologiche 31 ottobre : Halloween 'top' per Leone e Gemelli : Giovedì 31 ottobre 2019 troveremo la Luna e Giove stazionare in Sagittario, mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione. Intanto Marte permarrà in Bilancia, così come Saturno e Plutone in Capricorno ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro e invece Nettuno continuerà a sostare in Pesci. Di seguito le Previsioni zodiacali del 31 ottobre per i 12 segni astrologici....Continua a leggere

Previsioni astrologiche - classifica 30 ottobre : Ariete brioso - relax per la Bilancia : Mercoledì 30 ottobre 2019 troveremo la Luna e Giove stazionare in Sagittario, mentre Marte sarà sui gradi della Bilancia. Mercurio, il Sole e Venere saranno invece nell'orbita dello Scorpione, mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Intanto Urano continuerà il suo moto in Toro, così come Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Sul podio 1° posto Ariete: briosi. Il loro entusiasmo e la loro briosità ...

Previsioni astrologiche 30 ottobre : Toro dubbioso - Sagittario eclettico : Mercoledì 30 ottobre 2019 troveremo la Luna e Giove nel segno del Sagittario mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Favorevoli le Previsioni per Ariete e Sagittario, meno rosee invece per Vergine e Pesci. Toro dubbioso Ariete: briosi. Saranno ...

Previsioni astrologiche 29 ottobre : Pesci volenteroso - Ariete impulsivo : Martedì 29 ottobre 2019 troveremo la Luna, Mercurio, il Sole e Venere nel segno dello Scorpione mentre Marte stazionerà in Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi dei Pesci e Nettuno e rimarrà sull'orbita dei Pesci. Favorevoli le Previsioni di giornata ai nati sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione, meno rosee per Ariete e Acquario. Cancro ...

Previsioni astrologiche - classifica 28 ottobre : Leone cauto - Vergine bugiarda : Lunedì 28 ottobre 2019 troveremo la Luna, Mercurio, il Sole e Venere nel segno dello Scorpione, mentre invece Marte stazionerà in Bilancia. Intanto Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Urano resterà in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Infine il Nodo Lunare stazionerà in Cancro e invece Nettuno permarrà sui gradi dei Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche del 28 ottobre per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere