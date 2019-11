Pozzuoli | fuochi d’artificio | champagne e canzoni neomelodiche per festeggiare il ritorno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Il condominio del rione di case popolari dei “600 alloggi”, una delle piazze di spaccio della zona, si è mobilitato condi artificio, fiumi die l’esibizione di un cantante neo-melodico, Anthony, popolare nell’ambiente anche come autore di, per celebrare ildal carcere dei due boss. Siamo nel quartiere Monteruscello a(Napoli): giovedì sera Silvio De Luca, 41 anni, conosciuto come “Silviotto ‘o nanettò” e Giovanni Illiano, 48, soprannominato “fasulillo” (“fagiolino”) sono state festeggiati come due santi. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri, che hanno già ascoltato i primi testimoni. Una delleneo-melodiche più applaudite sarebbe stata dedicata ad un latitante soprannominato “‘O fantasma”. Altresono state dedicate a tutti i ...

MediasetTgcom24 : Napoli, fuochi d'artificio per due camorristi scarcerati a Pozzuoli #napoli - Tg3web : Fuochi d'artificio, champagne e concerto neo melodico. Un rione di Pozzuoli festeggia il ritorno a casa, dopo 10 an… - Agenzia_Ansa : Fuochi d'artificio per camorristi scarcerati a Pozzuoli #VIDEO #ANSA -