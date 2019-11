Porta in tribunale le foto osè della moglie chiedendo la separazione Denunciato

Fonte : agi

(Di sabato 2 novembre 2019) Per certificare il disordine dell'abitazione coniugale, un marito che voleva separarsi ha depositato ina Chietiosèin cui si intravvedeva anche il caos che regnava nella casa. Quando l'avvocatodonna ha visto le immagini ha subito informato la sua cliente e sporto denuncia contro il coniuge, per violazionenuova norma sul 'revenge porn': il nuovo articolo 612 ter del codice penale vieta qualsiasi diffusione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso dell'interessato. La donna ha anche chiesto la cancellazione dei file dal fascicolo. La coppia, che ha due figli piccoli, non andava più d'accordo da tempo e ha deciso di separarsi per porre fine a litigi continui e piccole ripicche che avevano trasformato il matrimonio in un incubo. Impossibile per in coniugi trovare un'intesa su una procedure consensuale. Al contrario i due si ...

