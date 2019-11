Polizia Locale sequestra area di discarica sul Tevere

Trento. Educazione stradale e alla legalità : le attività della Polizia locale : La polizia locale di Trento è da sempre impegnata nella promozione della legalità e nell’Educazione dei cittadini alla sicurezza. Sono

Bando istruttore vigilanza in Veneto - Polizia Locale a Orzinuovi e Ardea : cv a novembre : Nell'Ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati diffusi inediti concorsi pubblici per l'assunzione di personale, in qualità di istruttore di vigilanza e polizia locale. I bandi verranno espleti presso: il Comune di Caorle, il Comune di Codogné (istruttore direttivo di vigilanza), e presso il Comune di Orzinuovi e il Comune di Ardea (polizia locale). Veneto: due concorsi per istruttore direttivo vigilanza Il Comune di Caorle, della Città ...

Cagliari. Controlli di Polizia Locale e Carabinieri nel Centro storico : Anche questo fine settimana sono proseguiti i servizi di presidio e di controllo da parte della Polizia Locale e dei

Milano. Sponsor per il calendario della Polizia Locale : È disponibile sul sito del Comune di Milano l’avviso pubblico per la ricerca di Sponsorizzazioni finanziarie per la realizzazione del

Sulmona - concorso pubblico per sette agenti di Polizia Locale : domanda entro il 7 novembre : Il Comune di Sulmona ha indetto un concorso pubblico volto al reclutamento di sette unità di personale da inserire a tempo indeterminato nel ruolo professionale di agente di polizia locale (categoria C/C1). La domanda dovrà essere trasmessa entro il 7 novembre 2019. Per poter partecipare al concorso pubblico occorre possedere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; godere dei diritti ...

Bastogi : intervento della Polizia Locale per occupazione abusiva in atto. Appartamento subito recuperato : Roma – Continuano gli interventi da parte della Polizia Locale di Roma Capitale volti al ripristino della legalità nell’area sita nella periferia nord ovest della città. Dopo la vasta operazione del 30 maggio scorso presso il complesso residenziale Bastogi, gli agenti del XIII Gruppo Aurelio hanno proseguito nell’attività di controllo per contrastare i fenomeni di degrado urbano nella zona. E’ di ieri l’ultimo ...

Concorso assistente sociale - autista scuolabus e Polizia Locale : cv a novembre : Recentemente sono stati pubblicati nuovi concorsi pubblici per la professione di assistente sociale, autista di scuola bus e polizia locale. Il termine ultimo per l'invio delle domande è compreso tra il 14 e il 17 novembre, e verranno espletati presso: il Comune di Fonte Nuova (assistente sociale), il Comune di Bibbiena (autista di scuola bus) e presso il Comune di Bordighera, per il ruolo di agente di polizia locale. Copertura per due ...

Trento. Luca Sattin è il nuovo vicecomandante della Polizia locale : E’ Luca Sattin, 53 anni, il vincitore del concorso, bandito la scorsa primavera, per l’incarico di vicecomandante della polizia locale

Concorso per istruttore socio assistenziale - autista e Polizia Locale : domande a novembre : L'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale n. 83 del 18 ottobre 2019 ha reso noto diversi nuovi concorsi pubblici. In particolare ci sono dei finalizzati all'assunzione di vari ruoli professionali fra i quali: istruttore direttivo socio assistenziale (al comune di Broni, nel pavese), autista (al comune di Pitigliano, nel grossetano) e operatori di polizia locale e polizia municipale (presso il comune bresciano di Orzinuovi e all'Unione dei Comuni ...

Ex Bastogi : controlli Polizia Locale presso area del mercato : Roma – Questa mattina, pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale Roma Capitale, unitamente agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di zona e personale della Guardia di Finanza, hanno eseguito massicci controlli presso il mercato allestito nell’area del complesso ex – Bastogi. Nel corso delle operazioni, sono state identificate 148 persone tra venditori ed avventori, la maggior parte di nazionalità straniera. Nei ...

Roma. Controlli e verifiche sulle strade e nei locali da parte della Polizia Locale : Cronaca di Roma – Continuano gli accertamenti del fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Particolare attenzione alla sicurezza stradale: Controlli sulla velocità di 4000 veicoli, con oltre 300 infrazioni rilevate per superamento dei limiti di velocità consentiti. Ammontano a circa 1500 le sanzioni per inosservanza delle norme del codice della strada con 75 auto rimosse per soste ad intralcio della ...

Milano : Polizia Locale arresta tre persone per spaccio di droga : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano ha arrestato tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti. In via Scarlatti, in zona Stazione Centrale, gli agenti hanno fermato un giovane di 17 anni con tre bustine con circa 11 grammi di metanfetamina, nota come shaboo. Nel corso della

Pozzallo : calcinacci dal viadotto - interviene la Polizia locale : Controlli del territorio da parte della Polizia locale di Pozzallo che è intervenuta anche per la caduta di calcinacci da un viadotto

Coia : sanzioni - sequestri e Polizia Locale fissa in piazze centro per combattere abusivismo : Roma – sanzioni, sequestri e la proposta di istituire presidi fissi in alcune piazze storiche del centro per evitare il fenomeno dell’abusivismo. Questi i risultati della commissione capitolina Commercio che questa mattina, guidata dal presidente Andrea Coia, ha svolto una seduta in esterna per verificare lo stato del commercio su strada, regolare e non, tra Campo de’ Fiori e piazza Navona. La proposta di presidi fissi di ...