Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) di Maria Grazia Calandrone* Il regista turco-italiano Ferzan Özpetek scrive nel romanzo Rosso Istanbul: “Le case dell’infanzia rimangono sempre dentro di noi, anche quando non esistono più”. Possiamo proseguire il suo pensiero arrivando a sostenere che tanto più la nostra casa è lontana, tanto più è presente. Riusciamo a dedurlo dall’esperienza degli anziani, i qualispesso più viva memoria dell’infanzia che del presente. Ricordare la casa dell’infanzia è dunque un argine allo sfacelo, interiore o del corpo. Il cerchio di ogni lunga vita pare richiudersi con il riemergere di quel che sapevamo nascendo, se dueadulti come Pier Paolo Pani e Giovanni Pascoli descrivono anche la cultura più autentica come ritorno alla lingua semplice e pura che parlavamo da “fanciullini”. Infine, secondo Marina Cvetaeva, icondividono per natura il destino degli ...

ilfattoblog : Poeti ed esuli hanno soltanto le parole per mostrare il proprio valore. E non sono i soli - TutteLeNotizie : Poeti ed esuli hanno soltanto le parole per mostrare il proprio valore. E non sono i soli -