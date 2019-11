Più posti di lavoro | ma part time |  così le ore totali sono meno di 12 anni fa

Più posti - ma part time : così le ore lavorate sono meno di 12 anni fa : Non bastano il decreto dignità e Quota 100. La decontribuzione sulle assunzioni ha dato una spinta al recupero dei posti di lavoro ma è costata circa 17 miliardi in contributi alle aziende

Migranti - ministra Lamorgese annuncia 132 posti in Più nell’hotspot di Lampedusa con un’area dedicata ai minori non accompagnati : Entro marzo dell’anno prossimo l’hotspot di Lampedusa avrà 132 posti in più rispetto agli attuali 96, compresa un’area per i minori non accompagnati. L’annuncio arriva dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera in cui ha risposto a un’interrogazione sulla situazione dell’isola siciliana presentata dalla deputata di Forza Italia, Laura Ravetto. Alla fine degli interventi di ...

Concorsi pubblici in sanità : entro il 2020 Più di 10mila posti per infermieri - OSS - medici : Per chi vuole lavorare nel settore sanitario, precisamente per svolgere la professione di medico, infermiere e OSS, c’è da dire che quest’anno saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale diversi bandi per selezionare e assumere nel 2020 più di 20mila professionisti, visto che il settore sanitario in Italia è da sempre tormentato da carenze d’organico. Vediamo nel dettaglio quindi quali sono questi bandi ed in quali regioni saranno pubblicati, ...

Le tangenti si smaterializzano - meno contanti e Più posti di lavoro : La "smaterializzazione" della tangente. E' il nuovo fenomeno emerso dal rapporto Anac "La corruzione in Italia, presentato dal presidente Cantone

Franco Pepe : "Per diventare il pizzaiolo Più bravo al mondo ho fatto anche il postino. Ho studiato e mi sono indebitato" : Franco Pepe quando parla ha un ritmo pazzesco: veloce, come chi sa perfettamente quello che dice e non ha bisogno di soppesare le parole. Ha tutto chiaro in testa e non solo da ora. Parla in effetti come un insegnante, lui che prima di tutto è stato un professore di educazione fisica.Quando gli chiediamo come ha fatto a diventare il pizzaiolo più bravo al mondo - lo ha definito così per primo (poi tutti ci sono tutti gli ...

Spadafora : “Confermati altri 70 milioni per servizio civile - migliaia i posti in Più per i giovani” : Il ministro per le Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ha confermato lo stanziamento di 70 milioni di euro in più al fondo nazionale per il servizio civile. Durante un'interrogazione parlamentare, il ministro pentastellato, ha spiegato che con questi finanziamenti ci sarà disponibilità immediata per almeno 12mila giovani volontari in più rispetto a quanto già previsto di partecipare a "una straordinaria opportunità sia di crescita personale ...

Taglio parlamentari - Colletti (M5s) : “Non posso votare a favore - il dibattito è stato surreale. Meno senatori saranno Più esposti alle lobby” : “Ci sono altri colleghi nel mio gruppo che hanno dubbi, e mi faccio latore anche dei loro dubbi. Non posso votare a favore di questa riforma“. A dirlo, poco prima del via libera definitivo al Taglio dei parlamentari, alla Camera, il deputato del M5s, Andrea Colletti, in dissenso rispetto al proprio gruppo parlamentare. Colletti si è domandato se non fosse meglio puntare su altre riforme, per esempio il superamento del bicameralismo ...

Ecco il bando del "concorsone" : Più di 1.500 posti a tempo indeterminato : Il bando del "concorso unico Ripam Lavoro" interessa il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Ispettorato...

I posti Più sicuri di un’automobile non sono sempre quelli dietro : Specialmente se la vostra auto non è nuova e per i passeggeri più anziani, racconta il New York Times

"Più robot ci saranno e Più posti di lavoro si creeranno" dice Lanier - guru di Internet : “Dobbiamo smettere di fingere che l'intelligenza artificiale sia un essere supremo che renderà obsoleti gli esseri umani, quando invece tutto ciò di cui è fatta non sono altro che i dati di altre persone. Se cominciamo a vedere l'intelligenza artificiale in questa maniera, si può anche immaginare un futuro in cui le persone sono pagate per i loro dati, e in questo caso più intelligenza artificiale c'è, più robot ci sono e più saranno i posti di ...

Il progetto Più avanguardista del mondo è tutto italiano : “Sostituirà l’aereo - creerà migliaia di posti di lavoro” : Ancora una volta, l’ingegneria italiana ha saputo “prevalere”, arrivando a spingere nel territorio degli Stati Uniti d’America grazie al neo “progetto Italia”, programma di inizio anno lanciato da Salini Impregilo, per dare ancora più rilevanza al settore italiano delle costruzioni. In Texas, infatti, il governo dello Stato e la Texas Central hanno ufficializzato in questi giorni un ulteriore passo avanti ...

Milan e Inter - con il nuovo stadio 3.500 posti di lavoro in Più : lo studio di fattibilità : Le due squadre bocciano la ristrutturazione di San Siro: «Non sarebbe pronto per le Olimpiadi». Pronto lo studio di fattibilità

Veneto : assessore Donazzan - '30 mila posti di lavoro in Più' (2) : (AdnKronos) - La stagionalità si ripercuote anche sull’andamento territoriale, con saldi nettamente positivi nelle province turistiche di Venezia e Verona (rispettivamente +26.300 e +10.000) e variazioni nulle o lievemente negative nelle altre: lieve crescita a Rovigo (+800), invariata Belluno, nega

Veneto : assessore Donazzan - '30 mila posti di lavoro in Più' : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - Trentamila posti di lavoro in più nel secondo trimestre 2019 in Veneto, meno disoccupati (scesi al 5,6 della forza lavoro) e meno inattivi, scesi in termini percentuali al 27,9 % della popolazione residente, il minimo storico per il Veneto. La Bussola di Veneto lavoro,