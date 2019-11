Piogge | temporali | vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna

Le Previsioni Meteo per la Toscana : Piogge diffuse e temporali nei prossimi giorni : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino a mercoledì 6 novembre 2019. Domani molto nuvoloso con piogge sparse in mattinata, diffuse dal pomeriggio anche a carattere temporalesco. Tendenza ad attenuazione delle piogge in serata. Venti: fino a forti di Libeccio sulla costa e sui rilievi, deboli-moderati nelle zone interne. Tendenti a Ponente in serata sulla costa centrale. Mari: molto mossi tendenti ad agitati sulla costa ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla - Piogge e temporali : La Protezione Civile della Sardegna ha diffuso un nuovo avviso di rischio idrogeologico per piogge e temporali in gran parte dell’Isola. L’Allerta di criticità ordinaria (codice Giallo) sara’ valida sino alla mezzanotte. Il maltempo oltre al Campidano, interessa l’Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla, piogge e temporali sembra essere il primo su Meteo ...

Previsioni meteo weekend 2-3 novembre : sabato e domenica di Piogge e temporali : Secondo le Previsioni meteo del weekend 2-3 novembre una prima perturbazione atlantica arriverà nella giornata di sabato dando luogo a un sensibile peggioramento del tempo dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione alle regioni centrali e alla Campania. domenica il maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud.Continua a leggere

Maltempo - allerta della Protezione Civile : in arrivo Piogge e temporali al Centro-Nord - criticità gialla in 7 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Una nuova ed intensa perturbazione atlantica arriverà nella giornata di domani sulle regioni occidentali dell’Italia, dando luogo ad un sensibile peggioramento, dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione dal pomeriggio/sera alle regioni centrali e alla Campania. Domenica il Maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni più intensi al Nord e sulle regioni tirreniche. Sulla base delle ...

Allerta Meteo Liguria : Piogge diffuse - temporali - venti di burrasca e mareggiate : Il maltempo torna sulla Liguria con piogge diffuse, temporali, venti di burrasca e mareggiate. Arpal ha emanato l’Allerta Meteo gialla per temporali e piogge diffuse con queste modalità: Bacini piccoli e medi di tutta la regione dalle 9 alle 23.59 di domani, sabato 2 novembre Bacini grandi del levante (zone c ed e)dalle 18 alle 23.59 di domani, sabato 2 novembre Come di consueto verranno effettuate ulteriori valutazioni nelle prossime ore e in ...

Previsioni meteo : week end tempestoso - con forti Piogge - temporali e venti sui 100 km/h : Un flusso di correnti umide e instabili interesseranno la penisola nel corso di questo week end, con la formazione di una profonda saccatura nella giornata di Domenica. Sarà un fine settimana...

Previsioni Meteo Roma - brusco ritorno del maltempo sulla Capitale : Piogge - temporali e nubifragi : Previsioni Meteo Roma – Il cambiamento del tempo anche sulla Capitale e già cominciato. Per quanto permangano condizioni di stabilità su centro urbano, già stamani sono arrivate nubi irregolari e, sulla fascia costiera laziale, sono presenti già locali rovesci anche intensi in mare largo, quindi movimenti instabili poco lontani dal centro urbano. Ma la pressione continuerà a calare nel corso delle prossime ore e giorni con azione ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani Piogge sparse e locali temporali : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana. domani molto nuvoloso con piogge sparse e locali temporali in lenta estensione dalle zone centro-settentrionali al resto della regione. Venti: deboli variabili in rotazione da nord-est fino a moderati. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo Temperature: in lieve calo. Giovedì 31 ottobre: nuvoloso con residue precipitazioni in mattinata più probabili su Arcipelago e Appennino. Tendenza a ...

Maltempo - inizio settimana choc : Piogge - temporali - vento e netto calo delle temperature : "L'autunno alza la voce nella nuova settimana; un fronte freddo porterà piogge e temporali da Nord a Sud tra martedì e giovedì, con temperature in calo anche di 8-10 gradi e prima neve sui rilievi fino alle quote medie” a dirlo è il meteorologo Edoardo Ferrara.Continua a leggere

Allerta Meteo Lombardia : Piogge e temporali fino a venerdì - a Milano attivato il Coc : In queste ore, il riavvicinamento verso il Mediterraneo di una struttura depressionaria, attualmente centrata sulla Penisola Iberica, sta gradualmente convogliando sulla Lombardia un flusso umido dai quadranti meridionali in quota e dai quadranti orientali nei bassi strati. Il Servizio idroMeteorologico di Arpa Lombardia, segnala che fin dalle prime ore di domani sono previste precipitazioni a partire dai settori occidentali, in estensione nel ...

Meteo Sardegna : da oggi 23 ottobre in arrivo maltempo - Piogge e temporali sull’Isola : Fino all’altro giorno il termometro in Sardegna sfiorava i 30 gradi ma a partire da oggi – secondo gli esperti del Meteo – anche nell’Isola arriverà l’autunno, con abbondanti piogge e temporali. Al punto che i tecnici della Protezione Civile della Regione Sardegna hanno emesso – a partire dalle 15 di oggi, mercoledì e fino alla mezzanotte – un bollettino di allerta gialla per gravi rischi idrogeologici causati dai forti temporali, che si ...

Piogge e temporali sulla Penisola - colpite maggiormente le regioni del nord : Roma - Un profondo vortice di bassa pressione, scaturito dalla saccatura atlantica responsabile delle forti condizioni di maltempo che hanno interessato le regioni di nordovest e la Lombardia nei giorni scorsi si muove lentamente dal mare di Alboran verso il settore delle Isole Baleari. Piogge e temporali molto forti stanno interessando la Spagna nord orientale e la Francia e nel corso delle prossime ore il fronte più attivo associato al ...

Previsioni Meteo - Aeronautica Militare : nei prossimi giorni “Piogge e temporali anche intensi” : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per i prossimi giorni. Oggi al Nord da poco a parzialmente nuvoloso sul settore centro-orientale dell’Emilia-Romagna; nuvolosità irregolare a tratti intensa su Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige con isolate piogge e locali temporali su Trentino-Alto Adige e centro-nord Veneto mentre sul Friuli-Venezia Giulia si avranno solo occasionali piogge o brevi rovesci, in ...

Previsioni Meteo Toscana : Piogge sparse - rovesci con il rischio di forti temporali : Ecco le Previsioni Meteo per la Toscana fornite dal Lamma fino a mercoledì 23 ottobre. Domani 20 ottobre Parzialmente nuvoloso o tratti nuvoloso in mattinata con addensamenti anche consistenti sul nord-ovest e zone costiere. Schiarite sulle zone interne centro-meridionali già a partire dalla tarda mattinata. piogge sparse e locali rovesci sulle province di Massa-Carrara, Lucca e parte di quella di Pistoia, più frequenti sui rilievi e a partire ...