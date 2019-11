Per le Kardashian | Halloween è un duro lavoro!

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Roberta Damiata Le sorelle-Jenner non vivonocome una semplice festa, ma come un momento dilavoro, per creare il costume più originale e fotografato Più che in Italia, dovesta prendendo sempre più piede come una specie di carnevale horror, in America è un vero e proprio lavoro che richiede mesi e mesi di preparazione, soprattutto se si è delle star famose. Questo infatti permette di avere un ritorno di immagine pazzesco in tutto il mondo per i mesi a venire. Pensate quindi quanto lavoro possa esserci dietro alle, famose semplicemente per essere famose. Per loroè un vero e proprio tour de force dove cambiare moltissimi tipi di abiti e creare delle vere e proprie scenografie hollywoodiane con tanto di truccatori, scenografi, costumiste al loro servizio per giorni e giorni. Quest’anno c’e da dire che le sorelle ...

