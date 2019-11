Pensioni anticipate e LdB2020 | Bellanova IV | ' Cambieremo quota 100 in Parlamento'

Pensioni anticipate quota 100 : nel 2020 solo 34 mila nuove uscite esclusi i Q101 e Q102 : All'interno del dibattito se abolire o meno le Pensioni anticipate a quota 100 si inseriscono i numeri: precisamente quelli dell'Osservatorio sui Conti Pubblici di Carlo Cottarelli, secondo i quali le nuove Pensioni anticipate con quota 100 del prossimo anno saranno appena 34 mila. Poche rispetto ai lavoratori andati in pensione nel 2019 che sono nell'ordine di centinaia di migliaia, ma comunque in numero inferiore rispetto alle aspettative di ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - confermata la proroga di Ape Social e Opzione Donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 31 ottobre 2019 vedono arrivare nuove importanti conferme sui due meccanismi di uscita flessibile dal lavoro in scadenza al termine del 2019. Si tratta dell'APE Sociale e della cosiddetta Opzione Donna. Qualora il dibattito parlamentare dovesse effettivamente confermare l'impostazione della finanziaria, le misure potrebbero quindi continuare a funzionare anche nel corso del 2020. È da notare inoltre che i ...

Pensioni anticipate - Salvini (Lega) : 'Con #quota100 nella PA turnover completato' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 ottobre 2019 vedono emergere il successo delle nuove uscite anticipate tramite quota 100 all'interno della pubblica amministrazione. I recenti numeri comunicati dall'Inps parlano infatti di decine di migliaia di lavoratori che hanno ottenuto il prepensionamento grazie al nuovo provvedimento di flessibilità. D'altra parte, il nuovo meccanismo di ingresso agevolato nell'Inps ha riaperto la necessità di ...

Pensioni anticipate : età uscita a 42 - 10 di contributi arriva a 62 anni - prima di quota 100 : Per ora non si cambia: la Manovra di fine 2019 lascerà immutate le Pensioni anticipate a quota 100 e le modifiche alla riforma delle Pensioni di Elsa Fornero con il blocco dei contributi richiesti alle Pensioni di anzianità fino al 2026. A fare un'analisi approfondita di quanto abbiano funzionato finora le Pensioni anticipate a quota 100 è Giuliano Cazzola in un intervento pubblicato sul Quotidiano del Sud, sottolineando che la misura introdotta ...

Pensioni anticipate e riscatto laurea - domande triplicate : oltre 40mila pratiche all'Inps : Arrivano importanti aggiornamenti rispetto al riscatto agevolato della laurea ed alle domande inoltrate dai lavoratori all'Inps per il riconoscimento contributivo degli anni di studio universitari. Un meccanismo che sembra aver incontrato il favore di tutti coloro che si trovano a confrontarsi con la prospettiva di criteri di accesso alla pensione in via di irrigidimento. Il riscatto dei periodi di studio appare così come una strategia utile per ...

Pensioni anticipate - Q100 fino al 2021 ma Marattin (IV) insiste : 'Soldi alle famiglie' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 ottobre 2019 vedono emergere nuove prese di posizione in merito alle Pensioni anticipate tramite quota 100. Il governo giallo-rosso ha deciso infatti di mantenere in essere il provvedimento che consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e 38 anni di versamenti fino alla fine della sperimentazione (fissata al 31 dicembre 2021), ma la prossima discussione parlamentare riguardo la legge di ...

Pensioni anticipate : alt quota 100 dal 2022 rimanderebbe età di uscita a 67 - 9 a fine 2027 : Lo stop alla sperimentazione delle Pensioni anticipate con quota 100 potrebbe rimandare l'uscita di chi ne raggiunga i requisiti previsti a partire dal 1° gennaio 2022, e rimanga dunque escluso dalla misura, fino al compimento dei 67 anni e nove mesi di età. È questa la prospettiva, meno rosea delle previsioni degli ultimi giorni, in conseguenza del possibile adeguamento delle Pensioni di vecchiaia alla speranza di vita. Infatti, i calcoli ...

Pensioni anticipate - Armiliato (CODS) : la 'quota 100 rosa è una questione di equità' : Prosegue il pressing del Comitato Opzione Donna Social in merito alla battaglia storica portata avanti per riconoscere il lavoro di cura delle lavoratrici. Attraverso diversi post pubblicati nelle ultime ore all'interno della bacheca del gruppo, l'amministratrice Orietta Armiliato ha messo in evidenza tutte le contraddizioni dell'attuale sistema nei confronti del gender gap. Armiliato (CODS) richiama i limiti della Q100 rispetto alla situazione ...

Pensioni anticipate : Quota 100 tornerà in Parlamento - Boeri propone uscita a 63 anni : Le Pensioni anticipate con uscita a Quota 100 torneranno in Parlamento. Il nuovo partito di Matteo Renzi non rinuncia all'idea di modificare la riforma delle Pensioni messa a punto un anno fa dalla Lega di Matteo Salvini e dal M5S e punta all'abolizione proprio della misura di uscita anticipata a 62 anni e con 38 di contributi. L'iter di approvazione della Manovra 2020 dovrà fare i conti non solo con i vincoli imposti da Bruxelles, ma anche con ...

Pensioni anticipate e LdB 2020 - la Cgil oltre Q100 : 'Flessibilità per tutti da 62 anni' : Dai sindacati arriva una nuova richiesta di flessibilizzazione nell'accesso alla pensione dopo la produzione di stime aggiornate in merito ai risparmi accumulati con il decreto numero 4 del 2019. Secondo quanto indicato dall'ufficio tecnico della Cgil, le elaborazioni riguardanti i risparmi derivanti dalle Pensioni anticipate tramite Quota 100 e dalle altre misure di prepensionamento potrebbero arrivare a contare circa 7 miliardi di euro. Si ...

Pensioni anticipate : 114 mila in uscita a quota 100 - ma tanti scelgono requisiti Fornero : È stata superata di gran lunga la soglia delle centomila uscite con le Pensioni anticipate a quota 100. Secondo gli ultimi dati disponibili e diffusi dall'Inps risalenti a settembre, le domande accolte di quota 100 sono state 114 mila, diversificate tra lavoratori del settore pubblico e privato. Ma i richiedenti la pensione non disdegnano le formule di prepensionamento già esistenti: infatti, un numero rilevante di contribuenti continua ad ...

Pensioni anticipate - Damiano : 'Toccare Q100 è un tradimento del patto con i cittadini' : Nello sviluppo della discussione politica sulla quota 100 il Partito Democratico torna a prendere una posizione netta in merito al meccanismo di flessibilità che consente l'accesso all'Inps a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti. A spiegare perché è fondamentale proseguire la sperimentazione è stato il dirigente Dem Cesare Damiano, secondo il quale è necessario portare avanti il patto preso nei confronti dei pensionandi. ...

Pensioni anticipate - Cisl : ‘Stop offensiva su Quota 100’ : C’è chi le critica e chiede l’abolizione delle Pensioni anticipate con Quota 100, ma anche chi invece chiede di andare avanti con la sperimentazione avviata diversi mesi fa e di smetterla di continuare ad attaccare una delle misure simbolo del precedente governo che ha già consentito e a circa 180mila persone di uscire dal lavoro con largo anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge Fornero tuttora in vigore. Continua quindi a surriscaldarsi ...

Pensioni anticipate - su Q100 Renzi prepara emendamento : 'Va eliminata' : Non accenna a placarsi il dibattito politico attorno a Quota 100. La misura opzionale previdenziale che consente di raggiungere la pensione in maniera anticipata rispetto ai paletti disposti dalla Fornero continua ad essere nei pensieri negativi di Matteo Renzi. L'orientamento del governo, come è ormai noto, è quello di farla andare ad esaurimento alla fine del 2021, magari con delle piccole modifiche tecniche. Di diverso tenore è, invece, ...