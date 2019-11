Pd e 5 Stelle danno spiccioli a pensionati e disabili | ma ecco quanti euro ricevono gli

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Nella bozza della legge di bilancio c' è un articolo che recita più o meno così: è istituito un "Fondo per latà e la non autosufficienza". Dotazione: 50 milioni diper l' anno 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni annui a decorrere dall' anno 2022. Un po' poco, no? Non si capisce

campross67 : RT @LelloForlini: I parlamentari cinque stelle versano ogni mese 300 euro a testa alla piattaforma Rousseau. Ma perché non danno questi sol… - maurizio_fa : RT @LelloForlini: I parlamentari cinque stelle versano ogni mese 300 euro a testa alla piattaforma Rousseau. Ma perché non danno questi sol… - lalfaelomega1 : @mariposa034 @Topking581 Si può fare un presepe con i rotoli vuoti ed i frammenti di soffitto che cadono danno l’id… -