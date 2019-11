Pattinaggio artistico | Internationaux De France 2019 | Alena Kostornaia si impone nel

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) E tre. Dopo Anna Shcherbakova in America e Alexandra Trusova in Canada, anche la debuttanteha conquistato il primo posto nel singolo femminile in una tappa del circuito Grand Prix didi figura, precisamente la terza, gliDe, in scena a Grenoble (Francia) presso la Patinoire Polesud. Il talento russo ha confezionato una prova di altissimo profilo, contrassegnata dall’esecuzione di due tripli axel, uno combinato con il doppio toeloop e l’altro singolo, entrambi di grande qualità come il successivo doppio axel e il triplo rittberger. Dopo aver realizzato la trottola fly camel (livello 4) e una difficile sequenza di passi (livello 4), la pattinatrice vincitrice della scorsa edizione in ambito Junior ha passato in rassegna gli elementi di salto con bonus, ruotando triplo flip/triplo toeloop e il triplo lutz, viziando la ...

lanci_annalisa : - zazoomblog : Pattinaggio artistico Internationaux De France 2019: Nathan Chen trionfa e vola in Finale seguono Samarin e Aymoz.… - Pasqlubinu : Mia moglie guarda in tv i campionati europei di pattinaggio artistico ? io leggo un libro, non posso fare a meno di… -