Pallanuoto | Serie A1 2019-2020 | risultati e classifica della quinta giornata Pro Recco

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Catania e Rapallo vittoriose negli ultimi match del quarto turno : Si sono giocate oggi le ultime due gare valide per la quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile, dopo i tre anticipi di mercoledì: il Catania soffre ma alla fine passa per 7-10 in casa della Florentia, restando così a punteggio pieno assieme a Roma e Padova, mentre in coda il Rapallo batte per 15-5 il Bogliasco nel derby ligure e lascia il fondo della classifica, agganciando a quota 3 proprio il Bogliasco e la Florentia. Quarta ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : vincono ancora Ortigia - Pro Recco e Brescia - sempre a punteggio pieno : vincono ancora le prime tre del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: restano a punteggio pieno, dopo il quarto turno, disputato interamente oggi, Ortigia, Pro Recco e Brescia, che superano, rispettivamente, il Savona in trasferta per 5-6, il Napoli per 26-5 (10 gol di Figlioli!), e la Lazio, in trasferta, per 6-17. La Sport Management insegue a quota 9 dopo la bella vittoria per 12-4 sulla Florentia, mentre cade il Trieste, superato ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono Roma - Milano e Padova negli anticipi della quarta giornata : Si sono giocati oggi tre anticipi validi per la Serie A1 di Pallanuoto femminile, resi necessari da ritorno degli spareggi delle qualificazioni agli Europei 2020, in programma sabato: tre affermazioni esterne, con le nette vittorie della Roma, per 5-14 ad Ancona, e del Padova, per 2-10 a Verona, mentre Milano passa di misura a Trieste per 12-13 dopo essere stata a lungo in svantaggio. Completeranno il quadro sabato Florentia-Catania e ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : vincono Ortigia - Pro Recco e Brescia. Fuga a tre in classifica : vincono le prime tre del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: restano a punteggio pieno, dopo il turno infrasettimanale nel quale si è giocata la terza giornata, Ortigia, Pro Recco e Brescia, che hanno vinto rispettivamente per 12-6 contro il Palermo, per 6-18 a Salerno e per 14-8 contro il Savona. La Sport Management insegue a quota 6 dopo al netta vittoria per 5-16 a Roma, assieme al Trieste, che supera per 11-5 il Posillipo. ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della seconda giornata. Ortigia batte Sport Management : seconda giornata per il campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: in scena oggi sei delle sette partite (c’era stato l’anticipo mercoledì per la Pro Recco che è impegnata in Champions League). Il match più importante è stato quello tra Sport Management ed Ortigia con i siciliani che hanno sbancato la tana dei Mastini, conquistando almeno virtualmente lo status di terza forza del campionato. Non sbaglia l’AN Brescia, in ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Catania - Roma e Padova restano in vetta a punteggio pieno : La terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile vede rimanere tre squadre in vetta a punteggio pieno: Verona cade infatti contro Milano, che si impone in casa di misura per 11-10 ed aggancia proprio le scaligere al quarto posto a quota 6. Al comando a punteggio pieno sempre le tre favorite per la vittoria finale, ovvero Catania, Roma e Padova. Le etnee sconfiggono per 12-8 Rapallo, squadra con ambizioni ridimensionate rispetto alla ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : terza giornata. Davanti ancora in quattro : terza giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Si va in scena, come di consueto, di sabato: domani in programma tutte le cinque partite. Ci sono addirittura quattro compagini in testa alla classifica a punteggio pieno: L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, Plebiscito PD e CSS Verona, non ci saranno scontri diretti e dunque c’è la possibilità di vederle ancora Davanti, con le siciliane e le capitoline che ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Verona-Ancona 10-3. Scaligere in vetta alla classifica : Si chiude il secondo turno (spezzatino, iniziato il 9 ottobre) della Serie A1 di Pallanuoto femminile: nel posticipo odierno il Verona ha avuto vita facile contro l’Ancona, vincendo per 10-3 una gara mai in discussione (5-0 dopo appena otto minuti). Le Scaligere agganciano così Catania, Roma e Padova a punteggio pieno, mentre le marchigiane restano al palo in compagnia di Bogliasco, Trieste e Rapallo. TABELLINO CSS VERONA-VELA ANCONA ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : tutto facile per la Pro Recco nell’anticipo - 19-8 al Trieste : tutto facile, com’era ampiamente preventivabile. È andato in scena oggi l’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile, con la Pro Recco, campionessa d’Italia in carica, che ha battuto nettamente per 19-8 davanti al pubblico di casa la Pallanuoto Trieste. tutto facile per i pluridetentori del titolo che hanno dato spettacolo. Prestazione monstre al centro per Matteo Aicardi, autore di cinque ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : domani Pro Recco-Trieste - sabato il resto della seconda giornata : Scatta domani, con un atipico anticipo al mercoledì, la seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto: Pro Recco-Trieste si giocherà alle ore 14.00 a Sori, per permettere ai liguri di disputare sabato a Bergamo la seconda partita della Champions League. Pronostico ovviamente chiuso in favore dei Campioni d’Italia. sabato il resto delle gare, con il clou che sarà Sport Management-Ortigia, sfida che mette di fronte due squadre vincenti ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della seconda giornata di Serie A1. Roberta Bianconi subito decisiva : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si completerà giovedì con Verona-Ancona, ma diverse sono state le italiane che si sono messe in evidenza nei quattro match disputati tra mercoledì 9 e sabato 12, che hanno lanciato in testa alla classifica Catania, Padova e Roma. Roberta Bianconi (Milano): le meneghine si sbloccano e conquistano i primi tre punti, e la bomber della Nazionale si mette in mostra siglando ben sei gol, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della seconda giornata. Non sbagliano Orizzonte e SIS Roma : Qualche difficoltà di troppo, soprattutto per le capitoline, ma alla fine SIS Roma e Orizzonte Catania non sbagliano e si impongono nella seconda giornata del campionato femminile di Serie A1 di Pallanuoto. Netta invece la vittoria per il Plebiscito Padova che resta in vetta alla classifica a pari punti con le due già citate. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la graduatoria aggiornata. 2^ giornata Mercoledì 9 ottobre Kally NC ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Milano-Bogliasco 15-9. Primi punti per le meneghine : Nell’anticipo della seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile vince Milano, che in casa supera per 15-9 Bogliasco, centrando i Primi tre punti dopo la sconfitta patita a Catania all’esordio. Per le liguri arriva invece il secondo stop, dopo la sconfitta interna contro il Verona. Oggi sei gol di Bianconi e quattro di Repetto. TABELLINO KALLY Milano-Bogliasco BENE 15-9 Kally Milano: Imperatrice, Apilongo, Crudele 1, N. ...