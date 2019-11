Pagelle Torino Juventus | il migliore entra dalla panchina

Torino-Juventus 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : De Sciglio Babbo Natale in anticipo - Sirigu mostruoso [FOTO] : Torino-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Il derby della Mole è appena terminato. Le due squadre di Torino si sono affrontate allo stadio Comunale, vittoria di misura dei bianconeri grazie ad una rete di De Ligt (la prima in Serie A) nella ripresa. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. TORINO Sirigu 8 – FE-NO-ME-NO, c’è ben poco da aggiungere. Ennesima prestazione da urlo. Nel primo tempo ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Lazio-Torino 4-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Immobile non sbaglia mai [FOTO] : Lazio-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 21 valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo e sono arrivate altre importanti indicazioni. Non si ferma la Lazio, ottimo momento per la squadra di Simone Inzaghi che ottiene un’altra importante vittoria, niente da fare per il Torino, granata sempre più in crisi. La posizione dell’allenatore Mazzarri è ...

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...

Torino-Cagliari 1-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Zaza salva Mazzarri [FOTO] : Torino-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 9^ giornata del campionato di Serie A, gol ed emozioni nella sfida tra Torino e Cagliari. Ottima partita per la squadra di Maran che si conferma nelle zone altissime della classifica, si aprono nuovi importanti scenari in vista del proseguo del campionato. Partita sottotono invece per la squadra di Mazzarri che comunque ha conquistato un ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Milan-Lecce 2-2 - beffa Pioli! Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Milan-Lecce 2-2, beffa ...

Torino-Napoli 0-0 - Pagelle / La rivoluzione di Re Carlo si è fermata : Le pagelle di Torino-Napoli MERET. In questa grigissima settimana di pareggi, il giovane Meret continua a distinguersi per la sua inclinazione al Pronto Intervento. Risponde sempre alle chiamate, tipo quella all’ultimo secondo del primo tempo, sul tiro di Ansaldi. Il resto è gestione pura – 6,5 Diciamo che di parate ne ha fatta una sola, quella che dici tu, appunto. Ma che è stata così importante che noi gli mettiamo il voto solo per quella ...

Torino-Napoli 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Lyanco orologio svizzero - Mertens come Paganini [FOTO] : Torino-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb – Una brutta partita finisce 0-0, come è logico che sia. Torino e Napoli non sfondano, con i granata che per quanto prodotto nella ripresa avrebbero meritato forse qualcosa in più ai punti. I migliori della gara sono, non a caso, due difensori: Lyanco e Di Lorenzo. In alto la FOTOGALLERY. Torino-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb Torino (3-5-2): Sirigu 6.5: costretto a fare gli straordinari nelle ...