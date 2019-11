Pagelle e Highlights 11^ giornata | Roma-Napoli 2-1 | Zaniolo e Veretout | decollo

LIVE Roma-Napoli 2-1 - Serie A in DIRETTA : Zaniolo e Veretout consegnano la vittoria ai giallorossi. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Le Pagelle della gara: ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6,5; Spinazzola 6, Cetin 5,5, Smalling 6,5, Kolarov 5; Veretout 7,5, Mancini 7; Kluivert 6,5 (dal 76′ Perotti 6), Pastore 6,5 (dall’89 Santon sv), Zaniolo 7 (dall’81 Under sv); Dzeko 6. All: Fonseca 7 NAPOLI (4-4-2): Meret 8; Di Lorenzo 5,5; Manolas 5,5, Koulibaly 5,5, Mario Rui 5; Callejon 5 (dal 58′ Lozano 6,5), ...

Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0 : decide Suso - prima vittoria per Pioli : Pagelle MILAN SPAL- Vince il Milan 1-0 e prima vittoria per Pioli grazie al gol di Suso. Milan caparbio, ben equilibrato, anche se ancora totalmente lontano dalla miglior condizione fisica e mentale. Bene solo parzialmente l’attacco milanista, male alcune fasi del centrocampo, vedi Kessie, decisamente anonimo anche nella sfida contro i ferraresi. Pagelle Milan SPAL […] L'articolo Pagelle e Highlights Milan-SPAL 1-0: decide Suso, ...

LIVE Milan-Spal 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Suso decide il match dalla panchina! Boccata d’ossigeno per Pioli. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.57 LE Pagelle DELLA SPAL: Berisha 6,5; Tomovic 6, Vicari 5,5, Cionek 6; Strefezza 6,5 (dal 82′ Paloschi), Missiroli 5,5 (dal 71′ Valoti 6), Murgia 6, Kurtic 6,5, Reca 6 (dal 82′ Sala SV); Petagna 6,5, Floccari 6. Allenatore: Semplici 6,5. 22.55 LE Pagelle DEL MILAN: Donnarumma 6, Duarte 5,5, Musacchio 6 (dal 45′ ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Brescia-Inter 1-2 - Lautaro-Lukaku - nerazzurri in testa. Parma-Verona 0-1 - decide Lazovic : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Brescia-Inter 1-2, Lautaro-Lukaku, nerazzurri in testa. Parma-Verona 0-1, ...

LIVE Brescia-Inter 1-2 - Serie A in DIRETTA : i nerazzurri espugnano il Rigamonti grazie ai gol della coppia Lautaro-Lukaku. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 22.58 Le Pagelle della gara. BRESCIA (3-5-2): Alfonso 6; Cistana 5,5, Gastaldello 6 (dal 68′ Martella 6), Mangraviti 5,5 (dal 75′ Ndoj 5,5); Sabelli 6,5, Bisoli 6,5, Tonali 6,5, Romulo 5,5 (dall’86’ Matri sv), Mateju 5,5; Balotelli 5,5, A. Donnarumma 5,5. All Corini 6,5 INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; Godin 5, De Vrij 6,5, Skriniar 5,5; Candreva 6, Gagliardini 5,5, ...

LIVE Italia-Isole Salomone 5-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : esordio convincente degli azzurrini che calano la cinquina! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 22:54 LE Pagelle DELL’ITALIA: Molla 6; Lamanna 6, Dalle Mura 6, Pirola 6.5, Ruggeri 7; Brentan 6, Panada 6.5, Udogie 6 (dal 46′ Giovane 6); Tongya 7; Gnonto 7.5 (dal 64′ Capone 6.5), Cudrig 7 (dal 85′ Boscolo s.v.). All. Nunziata 7. 93′ FINITA! Italia ...

LIVE Italia-Isole Salomone 5-0 - Mondiali calcio U17 2019 in DIRETTA : esordio convincente degli azzurrini che calano la cinquina! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ FINITA! Italia batte Isole Salomone 5-0. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Attimi finali della partita che hanno ben poco da dire, gli azzurri sono stati bravissimi a gestire la partita con attenzione e serietà. 85′ Ultimo cambio chiamato da Nunziata: esce Cudrig ed entra Boscolo. 81′ GOOOOOOOL ITALIA!!! Capone trovato bene al centro dell’area ...