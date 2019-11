Oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1° dicembre | Vergine creativa | Cancro stranito

L'Oroscopo settimanale dal 4 all'11 novembre : Luna nel segno dell'Acquario - Ariete felice : Durante la settimana che va dal 4 all'11 novembre, la Luna transiterà nel segno dell'Acquario, favorendo i nativi del segno soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, e con Venere favorevole ci saranno tante opportunità in ambito sentimentale, mentre Toro potrebbe avere qualche difficoltà in ambito lavorativo, complice il passaggio di Mercurio. Settimana ricca di eventi positivi per l'Ariete, che non si tirerà di certo indietro ai ...

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre : incontri per Vergine - Leone avventuriero : L'Oroscopo della settimana da lunedì 4 a domenica 10 novembre prevede che i nativi dei Gemelli saranno molto riflessivi, mentre quelli del Cancro dovranno fare i conti con molteplici distrazioni. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali....Continua a leggere

Oroscopo di oggi e settimanale Paolo Fox : previsioni a I Fatti Vostri : Oroscopo del giorno Paolo Fox: le previsioni settimanali su Rai2 Nuova settimana a I Fatti Vostri. Giancarlo Magalli e Roberta Morise hanno aperto le porte della trasmissione di Rai2 che si è chiusa con l’Oroscopo settimanale di oggi di Paolo Fox. L’astrologo della seconda rete ha svelato le previsioni zodiacali dal 28 ottobre all’1 novembre, mostrando la sua classifica. Fox ha svelato quali saranno i segni più fortunati e ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 novembre : Scorpione grintoso - Pesci nostalgico : Nella settimana dal 18 al 24 novembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno del Leone a quello dello Scorpione, dove vi sono Mercurio ed il Sole, mentre Marte passerà dalla Bilancia al segno successivo dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Nettuno in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Infine Venere e Giove stazioneranno nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Gemelli perplesso Ariete: weekend smart. Se ad ...

