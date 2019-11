Oroscopo 20 novembre | Leone e Bilancia energici e passionali

Oroscopo settimana dal 18 al 24 novembre : Gemelli pensieroso - buonumore per Leone : Durante la settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 novembre la Luna farà compagnia al Sole e a Mercurio nella costellazione dello Scorpione, dove stazionerà anche Marte. Oltre a Giove, la costellazione del Sagittario avrà nei suoi gradi anche Venere, che smorzerà il nervosismo, mentre Nettuno permarrà in quella dei Pesci. Capricorno avrà nei suoi gradi Plutone, Saturno farà compagnia a Capricorno, mentre Urano rimarrà in Toro....Continua a ...

Oroscopo 21 novembre : vivacità per Scorpione - guadagni per Sagittario : La giornata di giovedì 21 novembre molto relax e molto romanticismo attenderanno i segni dello zodiaco come l'Ariete e la Bilancia, ma molti avranno delle questioni di cuore in sospeso o poco chiare, come nel caso dei segni dell'Acquario e dei Pesci. Malessere per Toro, lo Scorpione invece sarà perspicace e vivace sul posto di lavoro....Continua a leggere

L'Oroscopo settimanale dal 4 all'11 novembre : Luna nel segno dell'Acquario - Ariete felice : Durante la settimana che va dal 4 all'11 novembre, la Luna transiterà nel segno dell'Acquario, favorendo i nativi del segno soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, e con Venere favorevole ci saranno tante opportunità in ambito sentimentale, mentre Toro potrebbe avere qualche difficoltà in ambito lavorativo, complice il passaggio di Mercurio. Settimana ricca di eventi positivi per l'Ariete, che non si tirerà di certo indietro ai ...

Oroscopo Paolo Fox domani : le previsioni astrali del 3 novembre : Paolo Fox, Oroscopo di domani 3 novembre: le previsioni del weekend ARIETE: secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di domani i nati sotto questo segno subiranno dei contraccolpi in amore. Domenica tesa se lavoreranno. TORO: giornata sottotono, domani 3 novembre. Domenica rallentata, bisogna vivere alla giornata. GEMELLI: la Luna sarà favorevole. Buona stabilità in campo sentimentale. Saranno decisamente nervosi e intolleranti secondo Paolo ...

L'Oroscopo dal 4 al 10 novembre : ammiratore segreto per l'Ariete - ricompense per Bilancia : L'oroscopo dal 4 al 10 novembre apre le porte ad una settimana piena di eventi e opportunità. Questo nuovo mese, rispetto al precedente, si presenta meno affannato e stancante. Ad influenzare l'andazzo della settimana sarà in primis la Luna, ma anche gli altri aspetti astrali conteranno. Problemi non ne mancheranno, ma le soluzioni saranno a portata di mano. L'estate è ormai un lontanissimo ricordo e nei prossimi giorni il freddo sarà sempre più ...

L'Oroscopo di domenica 3 novembre : Luna in congiunzione a Capricorno - Ariete radioso : Durante la giornata di domenica 3 novembre il Sole stazionario nel segno dello Scorpione influenzerà i nativi Leone per quanto riguarda l'ambito sentimentale, mentre un Ariete radioso passerà una giornata ricca di soddisfazioni assieme alla propria anima gemella. Scorpione avrà modo di vivere più da vicino un rapporto con un amico, mentre Capricorno inizierà a vedere i risultati dei propri sforzi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni ...

L'Oroscopo settimanale fino al 10 novembre : Toro turbolento - Gemelli energico : L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre offre splendide opportunità a ciascun segno zodiacale. Luna dapprima in Acquario, poi in Pesci e infine in Ariete, punta un riflettore sull'emotività, l'intuizione e su un modo di amare più libero e indipendente. Buone le opportunità lavorative per lo Scorpione, la Vergine, Ariete e Leone. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Armonie e nuovi interessi nelL'oroscopo dal 4 al 10 ...

Oroscopo di domenica 3 novembre : Saturno contro per il Cancro - sorprese per la Bilancia : Il fine settimana è finalmente arrivato e con esso anche il nuovo mese, vediamo dunque quali sono le previsioni degli altri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domenica 3 novembre. Giornata sottotono dal punto di vista fisico per il Cancro, che dovrà fare i conti con Saturno in opposizione e per lo Scorpione, il quale risentirà della Luna in opposizione. Momento fortunato per la ...

L'Oroscopo di domani 3 novembre e classifica : stelle favorevoli per Gemelli e Pesci : L'Oroscopo di domani, domenica 3 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Dopo una settimana particolare, condita di alti e bassi, finalmente è giunto il momento di recuperare. Abbiamo la Luna in fase crescente, ciò rappresenta appunto la rinascita psicofisica. Non si escludono uscite, visite o chiamate inaspettate, lavoretti domestici e faccende di cuore. Qualcuno avrà delle situazioni da sistemare, altri invece trascorreranno la ...

L'Oroscopo del giorno 4 novembre - seconda sestina : buon inizio settimana per Sagittario : L'oroscopo del giorno 4 novembre 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni sulla giornata di lunedì. Dunque, sotto analisi da parte dell'Astrologia la parte iniziale della nuova settimana: curiosi di conoscere in anteprima come saranno le stelle in amore e nel lavoro? Quest'oggi in risalto i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

Oroscopo Branko della settimana prossima : previsioni 4-10 novembre : Oroscopo della settimana di Branko: le previsioni zodiacali da lunedì 4 a domenica 10 novembre 2019 Dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno, sveliamo di seguito alcune informazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 4 al 10 novembre 2019, per ciascuno dei dodici segni. La nuova settimana terminerà con un weekend molto interessante per ...

Oroscopo di oggi - Paolo Fox : previsioni 2 novembre e fine settimana : Oroscopo del giorno, Paolo Fox: le previsioni astrologiche di oggi (sabato 2 novembre 2019) e del weekend Dal numero speciale di DiPiù “Stellare”, contenente lo zodiaco di tutto il nuovo mese, uscito in edicola nei giorni scorsi, sveliamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 2 novembre, e del weekend in generale, quindi anche di domani, per ciascuno dei dodici ...

Oroscopo del weekend 2-3 novembre : complicazioni d'amore per il Leone : Primo weekend del mese di novembre 2019. Scopriamo come inizia il nuovo mese con le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 2 e domenica 3 novembre 2019. Ariete: in queste giornate vi sentite insoddisfatti in campo sentimentale. Per quel che riguarda il lato lavorativo cercate maggiore chiarezza. Nella giornata di domenica potreste sentirvi stanchi....Continua a leggere

Oroscopo Pesci - novembre : recupero nel lavoro : L'ultimo mese autunnale è arrivato. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dei Pesci? Di seguito le stelle e l'Oroscopo sulla salute, l'amore e il lavoro di tutti i nati Pesci. Presenti anche consigli per poter gestire e affrontare le giornate comprese tra l'1 e il 30 novembre 2019. Nell'ultimo periodo la forma fisica ha vissuto momento di ripresa. I problemi sono diminuiti e questo ha garantito la possibilità ...