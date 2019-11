Omesso versamento Iva | reato punibile anche se si aderisce alla rateizzazione

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) I debiti tributari devono essere pagati integralmente se si vuole evitare di essere accusati di qualchetributario come, ad esempio, l'Iva. Non importa se nel frattempo si è aderito ad un accordo dicon il Fisco. E tali debiti tributari hanno sempre la precedenza sugli altri debiti dell'impresa e dell'imprenditorenel caso si tratti del pagamento degli stipendi ai dipendenti. Di conseguenza, l'imprenditore in difficoltà economica non può invocare la forza maggiore come circostanza attenuante del suo mancato adempimento. Sono queste le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione e che sono state sintetizzate nella Sentenza n° 44515 della Terza Sezione Penale depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2019. I fatti che hanno portato al giudizio della Corte La Corte di Cassazione si è trovata di fronte al ricorso di un imprenditore ...

AvvCanu : Omesso versamento IVA: quando è escluso l'elemento psicologico? - StudioCanu : Omesso versamento IVA: quando è escluso l'elemento psicologico? - Condominioeloc : Obblighi fiscali dell'amministratore e reato di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate nella qualità… -