Nuove speranze nella lotta all’Alzheimer

Nuove speranze per la fibrosi polmonare idiopatica : un nuovo anticorpo rallenta la malattia : Una ricerca internazionale massa a punto da esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma ha dato il via a Nuove possibilità per la cura della fibrosi polmonare idiopatica (IPF), una malattia rara la cui diffusione e’ pero’ destinata ad aumentare, complice l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle diagnosi precoci: pamrevlumab, un anticorpo monoclonale, rallenta la ...