Nuove canzoni | i 5 migliori singoli della settimana

Le 5 migliori Nuove canzoni della settimana : Di settimana in settimana la playlist d'autunno va arricchendosi.Ecco quali cinque nuove canzoni dovreste aggiungere oggi. Brani da ascoltare in macchina, prima di arrivare a lavoro. O brani che aggiungeranno motivi a una maledetta nostalgia (degli Anni Novanta), se non vi faranno innamorare e attendere con impazienza i prossimi album da collezionare. Achille Lauro, «1990» Sii solo un poesia per te Non sai niente di ...

I Coldplay sono tornati! Ascolta le Nuove canzoni "Orphans" e "Arabesque" : Alza il volume

"Lose You To Love Me" o "Look At Her Now" : quale delle due Nuove canzoni di Selena Gomez ami di più? : V-O-T-A

Le 5 migliori Nuove canzoni della settimana : Nuova settimana e nuove canzoni da ascoltare: che vi faranno ballare, daranno voce a sentimenti forti come la rabbia, vi faranno innamorare e certamente vi daranno qualche spunto in più per rinnovare la vostra playlist d'autunno. Beck, «Uneventful Days» Uneventful days, uneventful nights Living in that dark, waiting for the light Caught up in these neverending battle lines Everything has changed and ...

Le migliori Nuove canzoni della settimana : Quali sono le nuove canzoni da aggiungere alla vostra playlist d'autunno 2019? Se la scorsa settimana vi abbiamo segnalato Maisie Peters, ayokay e molti altri e se già la nostra top 10 d'autunno vi aveva conquistato...questa settimana vi proponiamo un mix di italiana ed internazionale...con un tuffo negli anni '90 che vi farà ballare per tutta la stagione! Fabri Fibra, Franco126, Dardust «Come mai» Meglio ...

Al Bano e Romina a Sanremo 2020 : “In gara con due Nuove canzoni” : Al Bano Carrisi e Romina Power si preparano a sbarcare al Festival di Sanremo 2020. A svelarlo è stato proprio il cantante di Cellino San Marco che ha confermato l’indiscrezione che circolava da qualche tempo. La coppia di Felicità avrebbe realizzato due nuovi brani e sarebbe pronta a salire sul palco dell’Ariston. Per ora non ci sarebbe ancora nulla di definitivo perché, se Al Bano ha affermato di sentirsi pronto per la sfida, ...

5 Nuove canzoni da mettere in cuffia da Frah Quintale a Maisie Peters : Con ottobre arrivano le nuove canzoni, fresche di release che vi consigliamo di aggiungere subito in playlist assieme alla top 10 dei brani che vi abbiamo già segnalato la scorsa settimana: l’autunno suona davvero bene con con questi nuovi pezzi di ayokay, Maisie Peters, Mika, Lazza, Frah Quintale e le imperdibili featuring. ayokay, «Dear Luca» And I know that so much has changed But in a way we're still just the ...

«Why me - why not?» - Liam Gallagher e le sue Nuove canzoni : «La felicità è reale solo quando è condivisa» , scriveva Lev Tolstoj nel suo libro La felicità familiare. In «Why me, why not?» Liam Gallagher potrebbe trovare il tassello sonoro che mancava perché l'equilibrio fosse perfetto. Leggi alla voce: condivisione del quotidiano con il fratello Noel Gallagher, che intanto esce con l'EP sempre più psichedelico e sempre meno in stile Oasis This ...

Nuove canzoni italiane d'autunno. I singoli da non perdere : Cosa c'è di meglio per lasciarvi l'estate alle spalle senza troppa nostalgia e dare il benvenuto a una nuova stagione con la musica? Farlo con Nuove canzoni. Ecco sei nuovi singoli italiani appena rilasciati. Da Brunori Sas a Coez, da Rocco Hunt a Tiziano Ferro, da Don Joe e Ketama126 ai Linea77 e non solo: occhio alla featuring da urlo dei pezzi italiani dell'autunno 2019 appena mandati in release, da aggiungere alla ...