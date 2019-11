Nuoto | Coppa del Mondo Kazan 2019 | Arianna Castiglioni vince i 100 rana femminili

Nuoto - Coppa del Mondo Kazan 2019 : Chupkov e Rapsys volano nella piscina russa - azzurri non qualificati alle finali : Si va forte nella prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di Nuoto a Kazan (Russia). nella piscina da 50 metri crono rilevanti, basta chiedere al lituano Danas Rapsys, nuotatore di spicco dei 400 stile libero. Il quarto dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) su questa distanza, ha dimostrato di essere già in grande forma perché il 3’44″60 a novembre è notevole. Una distribuzione perfetta per lui, a precedere i due russi ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019. A Kazan appuntamento in lunga con sprazzi di Italia : Cusinato ci riprova - Castiglioni già in formato Tokyo : Sarà la vasca lunga che fu Mondiale nel 2015 ad ospitare il penultimo week end di Coppa del Mondo 2019 che si intreccia con la Internatuional Swinng League che osserva due week end di riposo proprio in concomitanza con l’ultimo cluster della manifestazione itinerante targata FINA. A Kazan le star saranno soprattutto russe e australiane dunque il lotto dei protagonisti poco si dicosterà da quello che ha dato vita alle ultime due tappe della ...

Nuoto - Coppa del Mondo Berlino 2019 : due terzi posti per Ilaria Cusinato e Federico Burdisso - Morozov in evidenza : Seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Nuoto a Berlino (Germania) che va in archivio. Ilaria Cusinato e Federico Burdisso escono dalla vasca con due terzi posti nei 400 misti donne e nei 200 farfalla uomini. La veneta ha ottenuto il crono di 4’46″11, preceduta dalla lady di ferro Katinka Hosszu (4’38″15) e dall’altra ungherese Zsuzsanna Jakabos (4’44″06). Una prova buona per l’azzurra a ...

Nuoto - Coppa del Mondo Berlino : Ilaria Cusinato sesta con il personale nei 400 sl - Burdisso settimo nei 100 farfalla : E’ andata in archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di Nuoto a Berlino (Germania) e l’Italia ha presentato in acqua Ilaria Cusinato e Federico Burdisso. I due azzurri si sono cimentati nei 400 stile libero donne e nei 100 farfalla uomini ottenendo dei riscontri cronometrici buoni, tenuto conto del periodo di preparazione intenso che stanno vivendo. La veneta, allenata da quest’anno dal tecnico americano Shane Tusup ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Rapsys e Kamminga grandi tempi! Cusinato sesta nei 200 misti : Terza e ultima giornata di gare alla Duna Arena di Budapest (Ungheria) per questa tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Nella piscina, teatro dei Mondiali 2017, grande spettacolo. Nei 400 misti uomini è stato il giapponese Yuki Ikari a porre il sigillo con il tempo di 4’14″43 a precedere il padrone di casa David Verraszto (4’15″32) e l’altro magiaro Balazs Hollo (4’16″63). Negli 800 stile libero ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Morozov scatenato - Ilaria Cusinato quinta nei 400 misti vinti da Katinka Hosszu : E’ andata in archivio la seconda giornata di gare nella Coppa del Mondo di Nuoto a Budapest (Ungheria). La Duna Arena, teatro dei Mondiali 2017, ha offerto un nuovo palcoscenico sul quale esibirsi ai protagonisti della vasca e le emozioni non sono mancate. Nei 400 misti donne c’era curiosità nel vedere la campionessa di tutto Katinka Hosszu e la nostra Ilaria Cusinato, che da poco ha iniziato un percorso con un tecnico che ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Cusinato non accede alle due finali - Milak e Hosszu esaltano i propri tifosi : Si è aperta oggi la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Nuoto alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Una giornata di finali senza italiani in vasca, in quanto l’unica impegnata Ilaria Cusinato è stata eliminata nelle batterie dei 200 rana (11° tempo nelle batterie con 2:36.61) e anche in quelle dei 400 stile libero (ancora 11° tempo con 4:21.69, a oltre due secondi dal crono necessario per un ingresso in finale) Ricapitoliamo ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 : Ilaria Cusinato e Federico Burdisso saranno in piscina a Berlino : Ilaria Cusinato e Federico Burdisso parteciperanno alla sesta tappa di Coppa del Mondo 2019 a Berlino. La notizia arriva direttamente dalla FIN, tramite il suo sito web. Cusinato, che sta partecipando alla tappa di Budapest, che è la quarta e che avrà luogo fino a domenica 6, protagonista dell’accoppiata d’argento agli Europei 2018 nei 200 e 400 misti, ma anche da un periodo negativo su cui hanno influito cambio di allenatore ...

Nuoto - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Katinka Hosszu guida la truppa magiara - Ilaria Cusinato si mette alla prova : Dopo le tre tappe di Tokyo (Giappone), Jinan (Cina) e Singapore, la Coppa del Mondo di Nuoto torna protagonista nella piscina di Budapest (Ungheria). La Duna Arena (4-6 ottobre) sarà teatro di sfide affascinanti con grandi interpreti che si contenderanno lo scettro nelle varie specialità. La selezione di casa, come è logico, sarà protagonista. Il gruppo guidato dalla lady di ferro Katinka Hosszu è pronto a monopolizzare la scena. Una squadra che ...