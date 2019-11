NextGen 2019 : il girone di Jannik Sinner e gli avversari ai raggi X : Vi presentiamo gli avversari di Jannik Sinner nel round robin sorteggiato oggi delle NextGen ATP Finals 2019 di Milano, il torneo che raduna i migliori otto Under 21 del tennis mondiale. FRANCES TIAFOE (STATI UNITI) Numero 46 del mondo, nato il 20 gennaio 1998 a Hyattsville, nel Maryland, da genitori immigrati dalla Sierra Leone, destro col rovescio a due mani, ha giocato due finali nel circuito maggiore ATP, entrambe nel 2018, vincendo sul ...

NextGen 2019 - il sorteggio dei gironi : Jannik Sinner trova Tiafoe e Humbert! : Jannik Sinner evita la prima testa di serie e nella fase a gironi delle NextGen ATP Finals, che scatteranno martedì 5 novembre a Milano, se la vedrà con il numero 2, lo statunitense Frances Tiafoe. L’azzurro infatti è stato inserito nel Gruppo B ed incontrerà anche il transalpino Ugo Humbert e lo svedese Mikael Ymer. Un raggruppamento in cui il giovane altoatesino potrà legittimamente ambire al passaggio del turno in semifinale. Nel Gruppo ...

Tennis - Qualificazioni NextGen ATP Finals 2019 : la finale sarà tra Giulio Zeppieri ed Enrico Dalla Valle : Seconda giornata fatta di match combattuti quella andata in scena a Milano per quanto concerne le Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals, che hanno visto confrontarsi nelle semifinali le quattro teste di serie del tabellone cadetto, che quest’anno non consente l’accesso al main draw, vista la wild card concessa a Jannik Sinner, ma serve per determinare la prima riserva in caso di forfait a tabellone sorteggiato o torneo in ...

NextGen 2019 - i possibili avversari di Jannik Sinner nel girone. Oggi il sorteggio - forfait di Shapovalov : Jannik Sinner sarà grande protagonista nelle Next Gen ATP Finals 2019, il torneo riservato ai migliori otto tennisti under 21 della stagione che andrà in scena all’Allianz Cloud di Milano dal 5 al 9 novembre. L’altoatesino ha brillato nel corso di questa annata, è riuscito a entrare nella top 100 ad appena 18 anni scalando repentinamente il ranking ATP e ora proverà a regalare nuove emozioni sul cemento indoor dell’ex PalaLido ...

Tennis - Qualificazioni NextGen ATP Finals 2019 : avanzano tutte le teste di serie del torneo cadetto : Prima giornata praticamente interlocutoria quella andata in scena a Milano per quanto concerne le Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals, che hanno visto vincere tutte le quattro teste di serie del tabellone cadetto, che quest’anno non consente l’accesso al main draw, vista la wild card concessa a Jannik Sinner, ma serve per determinare la prima riserva. La testa di serie numero 1, Gian Marco Moroni, concede un set a Riccardo ...

NextGen 2019 : i favoriti. Shapovalov e de Minaur primi della classe - più incertezza sul resto : Dal 5 al 9 novembre vedremo in scena le Next Gen ATP Finals nella loro nuova (e agognata) sede, il PalaLido (alias Allianz Cloud) di Milano, attesa lungo due anni. Alex de Minaur (Australia), Denis Shapovalov (Canada), Frances Tiafoe (Stati Uniti), Ugo Humbert (Francia), Casper Ruud (Norvegia), Miomir Kecmanovic (Serbia), Mikael Ymer (Serbia), Jannik Sinner (Italia): questi sono gli otto che si daranno battaglia per la terza edizione ...

NextGen 2019 : i favoriti. Shapovalov e de Minaur primi della classe - più incertezza sul resto : Dal 5 al 9 novembre vedremo in scena le Next Gen ATP Finals nella loro nuova (e agognata) sede, il PalaLido (alias Allianz Cloud) di Milano, attesa lungo due anni. Alex de Minaur (Australia), Denis Shapovalov (Canada), Frances Tiafoe (Stati Uniti), Ugo Humbert (Francia), Casper Ruud (Norvegia), Miomir Kecmanovic (Serbia), Mikael Ymer (Serbia), Jannik Sinner (Italia): questi sono gli otto che si daranno battaglia per la terza edizione di un ...

NextGen 2019 : il regolamento sperimentale del torneo. Set a 4 - punto decisivo sul 40-40 e tanto altro… La guida completa : Milano si appresta ad ospitare le NextGen ATP Finals: la terza edizione andrà in scena da martedì 5 a sabato 9 novembre e metterà di fronte l’australiano Alex de Minaur, il canadese Denis Shapovalov, lo statunitense Frances Tiafoe, il transalpino Ugo Humbert, il norvegese Casper Ruud, il serbo Miomir Kecmanovic, lo svedese Mikael Ymer e la wild card italiana Jannik Sinner. Gli otto contendenti saranno divisi in due gruppi da quattro, ...

NextGen 2019 : il regolamento sperimentale del torneo. Set a 4 - punto decisivo sul 40-40 e tanto altro… La guida completa : Milano si appresta ad ospitare le NextGen ATP Finals: la terza edizione andrà in scena da martedì 5 a sabato 9 novembre e metterà di fronte l’australiano Alex de Minaur, il canadese Denis Shapovalov, lo statunitense Frances Tiafoe, il transalpino Ugo Humbert, il norvegese Casper Ruud, il serbo Miomir Kecmanovic, lo svedese Mikael Ymer e la wild card italiana Jannik Sinner. Gli otto contendenti saranno divisi in due gruppi da quattro, con ...

NextGen 2019 : il regolamento sperimentale del torneo. Set a 4 - punto decisivo sul 40-40 e tanto altro… La guida completa : Milano si appresta ad ospitare le NextGen ATP Finals: la terza edizione andrà in scena da martedì 5 a sabato 9 e metterà di fronte l’australiano Alex de Minaur, il canadese Denis Shapovalov, lo statunitense Frances Tiafoe, il transalpino Ugo Humbert, il norvegese Casper Ruud, il serbo Miomir Kecmanovic, lo svedese Mikael Ymer e la wild card italiana Jannik Sinner. Gli otto contendenti saranno divisi in due gruppi da quattro, con il numero ...

NextGen 2019 - Jannik Sinner e l’obiettivo di giocarsela alla pari contro chiunque : Dal 5 al 9 Novembre a Milano si disputerà la terza edizione delle Next Gen ATP Finals, l’evento che mette di fronte i migliori otto giocatori Under21 del circuito mondiale. Quest’anno sarà presente anche Jannik Sinner, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione per entrare direttamente nel torneo. Un invito sicuramente meritato dall’altoatesino, che ha vissuto una stagione davvero eccezionale e che vuole chiuderla ...

NextGen 2019 - Jannik Sinner e l’obiettivo di giocarsela alla pari contro chiunque : Dal 5 al 9 Novembre a Milano si disputerà la terza edizione delle Next Gen ATP Finals, l’evento che mette di fronte i migliori otto giocatori Under 21 del circuito mondiale. Quest’anno sarà presente anche Jannik Sinner, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione per entrare direttamente nel torneo. Un invito sicuramente meritato dall’altoatesino, che ha vissuto una stagione davvero eccezionale e che vuole chiuderla ...

NextGen ATP Finals 2019 in tv : su che canale vederle - orari - programma e streaming : Si giocheranno da martedì 5 a sabato 9 novembre le NextGen ATP Finals al Palalido di Milano riservate ai migliori otto Under 21 del mondo e giunte alla terza edizione. Tra questi giovanni tennisti c’è, come tutti gli appassionati sanno, anche Jannik Sinner, altoatesino di Sesto in Pusteria, il più giovane in gara coi suoi 18 anni, che ha beneficiato di una wildcard. Dopo le rinunce del greco campione uscente Stefanos Tsitsipas, che andrà a ...

NextGen 2019 - otto italiani disputeranno un torneo per diventare prima riserva. L’elenco dei partecipanti : Dal 5 al 9 novembre, presso il nuovo Palalido a Milano, prenderà il via la Next Gen ATP Finals 2019, torneo riservato agli otto migliori giocatori del ranking nati a partire dal 1998. Vi sarà anche il nostro Jannik Sinner che, inserito in tabellone grazie ad una wild card, si giocherà la proprie chance. Vi sarà però anche il torneo di qualificazione dal 1° al 3 novembre, che metterà in palio il ruolo di riserva per la rassegna meneghina citata, ...