Nepal | il primo ministro Oli dimesso dall’ospedale

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Ildel, Khadga Prasad Sharma Oli, è statodal Grande International Hospital di Katmandu, dopo essere stato sottoposto a due sedute di dialisi. Il premier, al governo dal febbraio del 2018, ha 67 anni e ha subito un intervento di trapianto renale dodici anni fa. Il leader politico si era recato all’ospedale il 30 ottobre per un controllo programmato ed e’ poi stato trattenuto in osservazione, secondo quanto ha comunicato la struttura. Le notizie ufficiali sulla salute del capo dell’esecutivo, comunque, sono state scarne, mentre sono circolate indiscrezioni su presunte complicazioni e sulla sua capacita’ di governare, come osserva il quotidiano “The Kathmandu Post”. Tra agosto e settembre Oli e’ stato ricoverato per due settimane al National University Hospital di Singapore, dove e’ stato sottoposto a ...

