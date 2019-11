Nadal si ritira al torneo di Parigi-Bercy | a rischio la sua partecipazione alle ATP Finals

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : si ritira Nadal - è Shapovalov a sfidare Djokovic in finale : Non si è giocata la seconda semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Rafael Nadal e Denis Shapovalov. Il maiorchino si è ritirato a causa di un infortunio addominale, come egli stesso ha riferito, ravvisato in uno degli ultimi servizi durante il riscaldamento a pochi istanti dal match, pertanto a sfidare in finale Novak Djokovic sarà Denis Shapovalov. Il serbo ha battuto in due set nella sua semifinale il bulgaro Grigor ...

