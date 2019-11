Muro di Berlino | 30 anni dopo la tv ne celebra la Caduta

Il derby di Berlino - a trent’anni dalla caduta del Muro : Questa sera, per la prima volta nella storia della Bundesliga, una squadra di Berlino est e una di Berlino ovest giocheranno contro

Muro di Berlino - 2mila metri di rete da pesca di fronte alla Porta di Brandeburgo. La suggestiva installazione per l’anniversario della caduta : Quasi duemila metri di rete da pesca sventolano sospese di fronte alla Porta di Brandeburgo, a Berlino, nell’installazione creata dall’artista americano Patrick Shearn in occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro. Incastrate nella rete ci sono migliaia di strisce di tela colorata e ognuna riPorta un messaggio scritto da persone comuni. Una decisione che Shearn spiega cosi’: “La maggior parte delle mie ...

Union-Hertha : 30 anni dopo la caduta del Muro - il primo derby di Berlino in Bundesliga. Un’amicizia “dietro il filo spinato” ora sbiadita : “Hertha und Union – eine Nation”. Negli anni del Muro che spaccava la Germania e divideva Berlino in Est e Ovest, quella presenza costante era diventata allo stesso tempo il collante di un forte legame tra due tifoserie di calcio. Da una parte, quella occidentale, l’Hertha Berlin. Dall’altra, quella della Ddr, l’Union Berlin: la squadra del popolo rivale della Bfc Dinamo, quella per cui tifava Erich Mielke, ...

Palladium - “Berlino - Cronache dal Muro” : il reading teatrale di Ezio Mauro mercoledì 23 ottobre : Roma – Per la decima edizione del Festival della Diplomazia, mercoledì 23 ottobre al Teatro Palladium di Roma va in scena “Berlino, Cronache dal Muro” di Ezio Mauro, reading teatrale che ripercorre le vicende che hanno segnato la recente storia europea a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. Ingresso alle 20,30 (gratuito, previa registrazione sul sito : http:// festivaldelladiplomazia.eu/ evento/berlino-Cronache-dal- ...

Roma. Museo delle Mura : quaranta foto di Berlino in trent’anni senza il Muro : Il Museo delle Mura ospita fino al 10 novembre la mostra, ad ingresso gratuito, Non farmi muro!, una selezione di

Teatro Palladium : Ezio Mauro in ‘Berlino. Cronache del Muro’- 23 ottobre - Festival della Diplomazia : Roma – Per la decima edizione del Festival della Diplomazia, il 23 ottobre al Teatro Palladium di Roma, va in scena “Berlino, Cronache dal Muro” di Ezio Mauro in scena al Teatro Palladium, reading teatrale che ripercorre le vicende che hanno segnato la recente storia europea a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. La notte del 9 novembre 1989 Berlino salutava il crollo del Muro. Era la fine di un’epoca iniziata il 13 agosto 1961, ...

Berlino - che con il suo Muro ha cambiato il Novecento - : Luca Beatrice Dopo il crollo, il 9 novembre di 30 anni fa, la città diventa il centro culturale alternativo per eccellenza Luca Beatrice È come se la storia avesse fatto un giro su se stessa. Il 9 novembre 1989 celebriamo i trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino che era stato eretto nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1961. Ventotto anni con il Muro, trenta senza, dunque. Eric Hobsbawm ha visto, nei fatti del 1989, la spinta decisiva ...

A Napoli la pittura tedesca su Berlino prima e dopo Muro : dopo New York e Londra, a Napoli arriva Berlino. Dal 12 ottobre al 19 gennaio prossimo, sarà aperta al pubblico, presso le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Palazzo Zevallos Stigliano, l'esposizione "Berlin 1989. La pittura in Germania prima e dopo il Muro", a cura di Luca Beatrice. dopo "Le mille luci di New York" nel 2017 e "London Shadow" nel 2018, "Berlin 1989" chiude il trittico di mostre dedicate alle grandi città che, sul finire del ...

“Berlino - 1989”. Il crollo del Muro in 190 scatti di Mario Laporta : L’Ex Fabbrica Bertoni di Saluzzo (Cuneo) ospita (dal 5 ottobre), “Berlino, 1989. La storia in istantanea”. Una mostra dedicata al crollo del muro di Berlino, attraverso 190 scatti del fotoreporter napoletano Mario Laporta. Sono passati trent’anni da quell’indimenticabile 9 novembre 1989. All’epoca Mario Laporta si trovava a Berlino est per realizzare un reportage fotogiornalistico sulle proteste dei sindacati. ...