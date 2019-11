Motori | Talent Cup 2019 | muore a Sepang l’indonesiano Afridza Munandar

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) Una bruttissima notizia giunge da, rilanciata dal “Corriere della Sera“: sul circuito malese, dove nel weekend si sta disputando il GP del Motomondiale, in una gara minore diCup, che serve proprio a far mettere in evidenza futuri centauri per le classi superiori, è morto in un incidente di gara l’indonesiano. Durante la competizione il pilota è caduto, venendo inevitabilmente centrato dai colleghi in pista: 20 anni, è spirato dopo essere stato colpito all’altezza del collo, proprio sotto al casco, da un’altra moto. Dinamica del tutto simile a quella che costò la vita a Marco Simoncelli. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Marco Fattori

