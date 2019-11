MotoGp – Tripletta Yamaha in qualifica a Sepang | Jarvis soddisfatto | “Petronas nostra

Fonte : sportfair

(Di sabato 2 novembre 2019) Linsorridente edopo lanelle qualifiche del Gp della Malesia Una fantasticaha regalato il sorriso allaoggi nelle qualifiche del Gp della Malesia. A festeggiare è in particolar modo il Team Petronas, che ringrazia Quartararo per una strepitosa pole position, nel Gp di casa della squadra. Il francese si è lasciato alle spalle Vinales e Morbidelli, mentre Valentino Rossi ha chiuso al sesto posto. LaPresse/EFE “Ho parlato adesso col nostro direttore, ha detto che probabilmente ci sono stati tanti anni in cui abbiamo fatto così, quando una casa domina la prima fila siamo contentissimi. In Petronas sono amici, siamo a casa loro, stiamo lottando insieme, questa è la competizione, ma siamo tutti insieme come costruttore, domani è la gara“, ha dichiarato Linai microfoni Sky.L'articolo...

