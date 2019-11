MotoGp – Quinta pole stagionale per Quartararo | Marquez parte da lontano | la griglia di

VIDEO MotoGp - numeri e statistiche della quinta pole position di Marc Marquez ad Aragon : La pole position centrata dal cannibale Marc Marquez nelle qualifiche del GP di Argon 2019 è solo l’ennesimo sigillo di una serie di record che il campione di Cervera sta abbattendo, numeri impressionanti riassunti in un breve VIDEO tributo realizzato da Sky Sport. Si tratta della 61° pole position in MotoGP e l’89° in carriera per lo spagnolo, la 12esima prima fila stagionale che è stata mancata solamente ad Assen e lo scorso fine ...