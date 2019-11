MotoGp – Marquez rompipalle? La risposta di Valentino Rossi in Malesia è equivoca

Marc Marquez MotoGp - GP Malesia 2019 : “Honda non stabile - sono stato aggressivo e sono caduto : mi fa male il ginocchio” : Marc Marquez è caduto durante le qualifiche del GP di malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava per lanciarsi nel suo giro buono e si è così dovuto accontentare dell’undicesimo posto, domani il Campione del Mondo dovrà cercare la rimonta partendo dalla quarta fila. Lo spagnolo stava cercando di Marcare Fabio Quartararo che ha poi conquistato la pole position, ma il suo intento purtroppo non ha ...

MotoGp – Caduta Marquez - il dottor Charte realista : “contusioni importanti - sta in una fase di notevole dolore” : Il dottor Charte fa chiarezza sulle condizioni di Marc Marquez dopo lo spaventoso volo nelle qualifiche del Gp della Malesia Un brutto highside ha messo fuori dai giochi Marc Marquez nelle qualifiche del Gp della Malesia. Il pilota della Honda è stato sparato in aria dalla su a moto mentre tentava di inseguire Fabio Quartararo per la pole position, procurandosi qualche acciacco fisico. Nonostante in conferenza stampa Marquez abbia ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : come sta Marc Marquez dopo la caduta? Lesioni alla rotula e contusioni : Marc Marquez è caduto malamente durante le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Lo spagnolo è volato a terra mentre stava cercando il suo secondo time attack, una brutta botta per il Campione del Mondo che è stato disarcionato dalla sua Honda e l’impatto con l’asfalto è stato molto brutto: un highside importante che non ha fatto bene al fisico del fuoriclasse ...

MotoGp – Marquez insegue Quartararo e cade in qualifica : “tutto il mondo era dietro di lui!” : Brutto highside per Marquez nelle qualifiche del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Honda Una brutta caduta ha rovinato oggi le qualfiche di Marc Marquez in Malesia. Mentre lo spagnolo aspettava di prendere la scia di Quartararo uno spaventoso highside lo ha messo definitivamente fuori gioco nella Q2 di Sepang. Lo spagnolo della Honda partirà dunque dall’undicesimo posto domani in gara: “sono abbastanza a posto, ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : analisi delle qualifiche. Dominio Quartararo-Yamaha - Valentino Rossi da 6 - Dovizioso e Marquez in ombra : Sepang come Iwata? Sembrerebbe di sì. Una prima fila monopolizzata dalla Yamaha in Malesia, sede del penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è qualcosa di raro. Ben pochi avrebbero potuto scommettere su un andamento delle qualifiche di questo genere, ma oggi la M1 volava e per i rivali c’è stato ben poco da fare. Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli sono gli alfieri della casa nipponica che hanno portato in alto i ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : quinta pole-position stagionale per Fabio Quartararo. Sul giro secco il francese vale Marc Marquez : Fabio Quartararo centra la pole position del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP con una ennesima dimostrazione di forza. Si tratta della quinta partenza al palo della sua annata, un traguardo davvero notevole parlando di un rookie. Già, chi se lo ricorda più? Il francese del team Yamaha Petronas è solamente al primo anno nella classe regina, ma ormai corre come un campione navigato. In qualifica, poi, è ormai da tempo ...

VIDEO MotoGp - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Quartararo sbaraglia la concorrenza - che volo per Marquez : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Sepang. Il francese ha firmato il miglior tempo e domani scatterà al palo per la quinta volta in stagione, confermandosi imbattibile sul giro secco dove riesce a dare il meglio di sè. Prima fila tutta Yamaha completata da Maverick Vinales e Franco Morbidelli mentre Valentino Rossi partirà dal sesto posto. Marc Marquez avrà ...

MotoGp – Quinta pole stagionale per Quartararo - Marquez parte da lontano : la griglia di partenza del Gp della Malesia : Fabio Quartararo in pole position al Gp della Malesia: la griglia di partenza della gara di Sepang Quinta pole position stagionale per Fabio Quartararo: il francese del team Petronas ha chiuso le qualifiche del Gp della Malesia al primo posto, regalando una grande gioia al suo team nel Gp di casa. Quartararo ha beffato sul finale Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Una caduta ha rovinato le qualifiche di Marc Marquez, che partirà domani ...

MotoGp - Qualifiche GP Malesia 2019 : Yamaha e Dovizioso in grande spolvero - pronti a detronizzare Marquez : Fabio Quartararo ha subito messo le cose in chiaro nelle prove libere del GP della Malesia 2019 di MotoGP. Il transalpino non ci stava a finire nel “dimenticatoio” per un intero weekend dopo che a Phillip Island è stato autore di una caduta al venerdì che gli ha impedito di girare, ed è stato poi centrato incolpevolmente in curva 2 da Danilo Petrucci nelle concitate prime fasi della corsa. E così si è preso entrambe le sessioni ...

Marc Marquez MotoGp - GP Malesia 2019 : “Yamaha forte sul giro secco - io terzo-quarto sul passo gara” : Marc Marquez ha concluso in tredicesima posizione le prove libere 2 del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Sepang. Lo spagnolo si trova così attardato dal leader Fabio Quartararo semplicemente perché non ha provato il time attack, il Campione del Mondo non si è voluto cimentare sul giro secco e si è concentrato sul passo gara in vista del Gran Premio di domenica dove andrà a caccia della sesta vittoria ...

MotoGp - Marquez sposta la pressione su Viñales : “il grip della Yamaha è incredibile - Maverick favorito per la vittoria” : Lo spagnolo è convinto come le Yamaha siano favorite per la vittoria in Malesia, in particolare Viñales che ha mostrato un ottimo passo gara Marc Marquez sposta l’attenzione sulla Yamaha, addossando su Maverick Viñales la pressione di essere il più veloce in pista in ottica gara. Il campione del mondo è rimasto nascosto nella prima giornata di prove libere, preferendo concentrarsi sul Gran Premio e non sulle ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : analisi delle prove libere. Marc Marquez braccato da 4 Yamaha - ma occhio a Dovizioso… : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì dedicato alle prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP? Gli spunti di interesse non sono affatto mancati, anzi, e lasciano aperti numerosi scenari sia in ottica qualifiche di domani, sia in ottica gara, ma andiamo con ordine. Se qualcuno temeva che Fabio Quartararo potesse essere ancora alle prese con gli acciacchi dopo le due rovinose cadute di Phillip Island, bene, ha avuto la sua ...