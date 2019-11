MotoGp – Dovizioso bacchetta Marquez | “oggi non era competitivo ed è stato aggressivo con

Fonte : sportfair

(Di sabato 2 novembre 2019) Andreaesprime le sue sensazioni in vista della gara di domani e commenta la ‘marcatura’ di Marcsu Fabio Quartararo in qualifica Ultime gare del Motomondiale da correre al meglio possibile per Andreache, già sicuro della seconda posizione, prova a trarre il massimo dalla sua Ducati che continua ad avere qualche problema con il grip. Costanza Benvenuti – LaPresse Dopo il 10° posto ottenuto nelle qualifiche di Sepang, il pilota di Forlì si è espresso così in vista della gara: “facciamo un pochettino più fatica per la direzione che abbiamo dovuto prendere nel corso della stagione, che ci crea delle difficoltà quando devi esseree sfruttare un buon grip. In qualifica non riuscivo a stare al limite e quindi non sono riuscito a chiudere un giro. Gara? Dipende da quanto riuscirò a recuperare nei primi giri. Essere quarto o ...

anushaiyer98 : Dovizioso lauds Marquez MotoGP Malaysia quali tactics despite crash - MiniMotoNews : Dovizioso lauds Marquez MotoGP Malaysia quali tactics despite crash - motorsportshq : Dovizioso lauds Marquez MotoGP Malaysia quali tactics despite crash -