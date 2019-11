MotoGp – Dall’Igna e il futuro della Ducati | “presto per dire quale pilota resterà

MotoGp – La moto 2020 ed il mercato piloti - Dall’Igna chiude le porte a Lorenzo : “basta! E su Vinales…” : Dall’Igna sincero: dal lavoro in fabbrica per migliorare la moto per la stagione 2020 al mercato piloti . Le parole del direttore generale Ducati Corse La stagione 2019 di moto Gp è quasi terminata: Marquez è campione del mondo ormai da due gara, e Dovizioso sta lavorando per confermarsi vicecampione. E’ alle spalle del forlivese della Ducati che ancora la lotta è aperta, per il terzo posto iridato. Marquez quest’anno ha ...

MotoGp – Aria tesa in casa Ducati in vista di Misano - Dall’Igna svela : “l’atmosfera è quella di chi vuole vincere ma non ci riesce” : Dall’Igna ed il Gp di San Marino: le parole del direttore generale Ducati alla vigilia del Gp di San Marino E’ tutto pronto a Misano per l’attesissimo appuntamento di MotoGp. Dopo due settimane di pausa i piloti sono pronti a tornare in pista per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Un appuntamento importantissimo per i piloti e team italiani, che correranno davanti al loro pubblico. Così come Valentino Rossi, ...