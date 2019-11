Morta dopo avvelenamento da funghi | gravi il marito e la sorella

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Una donna di 49 anni èa Deux-Sèvres, in Francia, mentre due persone – lae ildella vittima – sono state ricoverate in ospedale in uno stato grave, per intossicazioneaver mangiatovelenosi, probabilmente amanita falloide. Il corpo della vittima è stato scoperto ieri da suo, nella loro casa a La Chapelle-Saint-Laurent. Ile lasono stati inizialmente ricoverati in ospedale a Faye-L’abbesse, nel Deux-Sèvres, poi presso il centro antiveleni dell’ospedale universitario di Tours, dove si trovano in terapia intensiva, hanno confermato all’AFP le autorità sanitarie. La National Health Security Agency (ANSES) ha recentemente emesso un avviso la scorsa settimana,un “forte aumento” dida: 493 casi (incluso uno grave) denunciati in due settimane a ottobre in centri ...

