Molise Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019

Allerta Arancione in Molise e Puglia 19 Settembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Dipartimento di Protezione civile ha emesso un bollettino di criticità indicante Allerta Meteo Arancione in Molise e Puglia e Allerta Gialla su altre 14 regioni. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 19 Settembre, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. I fenomeni saranno ...