Modena-Perugia oggi | Finale Supercoppa Italiana volley 2019 | orario d’inizio e dove

Volley - Supercoppa Italiana 2019 : Modena o Perugia - chi alzerà il trofeo? Finale pirotecnica - sconto tra campioni : Modena e Perugia si contendono il primo trofeo della stagione, oggi pomeriggio (ore 18.00) le due squadre si affronteranno all’Eurosuole Forum di Civitanova nella Finale della Supercoppa Italiana 2019 di Volley maschile. Le due formazioni sono reduce dalle vittorie in semiFinale per 3-1 rispettivamente contro Civitanova e Trento, i Canarini e i Block Devils hanno dimostrato la propria superiorità contro le altre corazzate e ora si ...

Finale Supercoppa Italiana volley 2019 - Modena-Perugia : programma - orario - tv e streaming : Al termine delle semifinali odierne sono state definite le due formazioni che domani, sabato 2 novembre, alle ore 18.00, si affronteranno nella finalissima della Supercoppa Italiana di volley, che metterà di fronte Modena e Perugia, vincitrici oggi rispettivamente su Civitanova e Trento. La finalissima della Supercoppa Italiana di volley tra Modena e Perugia sarà trasmessa in chiaro su RaiSport +HD, mentre lo streaming sarà fruibile in maniera ...

LIVE Perugia-Trento volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Modena prima semifinalista - si parte alle 18 : 20 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:12 L’Eurosole Forum è gremito, vedere quattro tifoserie diverse all’interno di un unico palazzetto è uno spettacolo sensazionale. 18:09 E’ iniziato il riscaldamento a rete, dieci minuti e si parte con tanta voglia di grande volley. 18:06 Importanti saranno anche i centrali, i due registi non dovranno affidarsi solo alla palla alta, il gioco al centro è importante per ...

Volley - Supercoppa Italiana 2019 : oggi le semifinali. Civitanova-Modena e Perugia-Trento - battaglie campali tra le big : Giornata di festa ricchissima per gli amanti della pallavolo, oggi venerdì 1° novembre si disputano le semifinali della Supercoppa Italiana 2019 di Volley maschile. Le quattro corazzate del passato campionato, cioè le formazioni capaci di spingersi fino alle semifinali dei playoff scudetto, si affrontano all’Eurosuole Forum di Civitanova in due partite da dentro o fuori che metteranno in palio i due pass per l’atto conclusivo in ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : seconda giornata. Milano-Civitanova - sfida tra capoliste. Perugia per il riscatto - derby per Modena : Milano-Civitanova, sarà questo il big match della seconda giornata di SuperLega che andrà in scena domenica 27 ottobre alle ore 18.00. All’Allianz Cloud andrà in scena uno dei momenti cruciali di questo avvio di stagione per il massimo campionato italiano di Volley maschile, si sfidano le due capoliste che hanno vinto entrambe le partite disputate fino a questo momento (entrambe sono state impegnate in alcuni anticipi durante la ...

Volley - SuperLega 2019-2020 : prima giornata. Civitanova - Modena e Trento vincono 3-0. Perugia si salva al tie-break contro Latina : Dopo il derby lombardo vinto da Milano contro Monza nella giornata di ieri, oggi si è completata la prima giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Nel pomeriggio Civitanova ha sconfitto Piacenza per 3-0 soffrendo più del previsto, negli incontri delle 18.00 si attendeva la risposta delle altre big. Modena ha ruggito in maniera perentoria al PalaPanini travolgendo Padova con un secco 3-0 senza ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - vincono Civitanova - Modena - Verona e Trento - Perugia-Latina al tiebreak! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 20:30 LATINA-PERUGIA 3-0: ace di Rossi, time-out per Heynen. 20:29 LATINA-PERUGIA 2-0: out anche l’attacco di Atanasjevic. 20:28 LATINA-PERUGIA 1-0: Lanza inaugura il tie-break con un errore al servizio. 20.24 LATINA-PERUGIA 25-18: gran azione di Latina, che si regala il tie-break. 20:23 LATINA-PERUGIA 24-18: ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - vincono Civitanova - Modena - Verona e Trento - Perugia sul 2-1 contro Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 20:03 Latina-Perugia 8-4: e Latina ha ragione, palla buona. 20:02 Latina-Perugia 7-5. out Van Gardner, check per Latina. 20:01 Latina-Perugia 7-4: mani-out di Atanasjevic, ma gran ricezione di Lanza. 20:00 Latina-Perugia 6-3: Ricci è l’unico che passa con continuità. 19:59 Latina-Perugia 6-2: Patry porta i ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - Civitanova vincono Modena - Verona e Trento - Perugia 1-1 con Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 19:43 Latina-Perugia 18-19: ace di Patry, incredibile! 19:41 Latina-Perugia 17-19: Atanasjevic si prende un muro in faccia, time-out per Heynen 19:41 Latina-Perugia 15-19: out il muro di Lanza 19:40 Latina-Perugia 14-19: a segno anche Podrascanin, ottima sette. 19:39 Latina-Perugia 14-18: invasione di piede di ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - Civitanova vince - bene Modena - Verona e Trento - Perugia 1-1 con Latina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 19:32 RAVENNA-Trento 21-24: tre match-point per la squadra delle Dolomiti. 19:31 Verona-SORA 25-17: 3-0 anche per i Veronesi, che si issano in vetta alla classifica a pari punti con le squadre citate precedentemente. 19:29 Latina-Perugia 7-11: gran ricezione di Colaci, Lanza chiude in attacco e porta i suoi a ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - Civitanova vince - bene Modena e Verona - che fatica per Trento e Perugia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 19:00 Verona-SORA 2-1: inizio convincente di Boyer, che sta facendo la voce grossa. 18:59 LATINA-PERUGIA 15-15: superata metà set e la situazione è invariata. 18:58 RAVENNA-TRENTINO 13-20: L’Itas ha scacciato via i fantasmi del primo parziale e viaggia spedita verso il 2-0. 18:57 Modena-PADOVA 23-17: una ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 20 ottobre - Civitanova vince - bene Modena - che fatica per Trento e Perugia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma della prima giornata 18:43 PERUGIA-LATINA 3-2: Perugia e Trento sembrano camminare di pari passo. 18:42 RAVENNA-TRENTINO 2-3: ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, equilibrio totale. 18:41 Modena-PADOVA 7-7: inizio di set decisamente più combattuto, azione corale stupenda per i canarini, ci pensa Bednorz a chiuderla. 18:40 ...