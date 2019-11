Milano | abusi sulla figlia minorenne | arrestato un uomo di 44 anni

Milano : discarica abusiva a Cinisello Balsamo - telecamere riprendono i colpevoli : Milano, 31 ott. (Adnkronos) - discarica abusiva a Cinisello Balsamo, nel milanese. A breve si conosceranno i nomi e i cognomi dei soggetti che nel pomeriggio di sabato 26 ottobre hanno scaricato abusivamente alcuni rifiuti ingombranti in viale Romagna. Sono stati ripresi dalla telecamera posizionata

Milano - studentessa avrebbe subito abusi da uno sconosciuto mentre rientrava al campus : Si è presentata a tarda notte presso la clinica Humanitas, dopo una disperata corsa a piedi dal luogo in cui avrebbe subito abusi. La brutale aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Rozzano, nella periferia a sud di Milano. Vittima delle attenzioni di un bruto sarebbe stata una studentessa universitaria di 18 anni, di origine indiana, trasferitasi nel capoluogo lombardo da Manchester per studiare medicina. Dopo una serata ...

Milano - donna vittima di abusi chiama i carabinieri : ‘Aiutatemi - non so dove sono’ : Una telefonata davvero drammatica è giunta ai carabinieri nel pomeriggio di domenica scorsa: “Ho subito violenza, vi prego, aiutatemi – implorava una voce femminile – non so nemmeno dove mi trovo”. Immediatamente è scattato l’allarme ed i militari dell'Arma, dopo i dovuti accertamenti, hanno scoperto il luogo da cui è partita la chiamata: un appartamento a Sesto San Giovanni, nell’hinterland milanese. Al termine delle indagini lampo in tarda ...

Milano - sequestrato il teatro Ciak : “Violate norme edilizie - opere abusive non demolite” : Mancata demolizione di opere abusive. Con questa accusa è stato sequestrato il teatro Ciak di Milano, in viale Puglie, in zona Corvetto. Gli agenti della Polizia locale e il personale della squadra di polizia giudiziaria del Dipartimento salute, ambiente e lavoro, coordinati dal pm Francesco De Tommasi, hanno apposto i sigilli ai tre cancelli d’ingresso e all’area del parco Alessandrini dove sorge la tensostruttura. Secondo l’ipotesi ...

Milano : occupano casa abusivamente e aggrediscono i poliziotti - arrestati : Milano, 6 set. (AdnKronos) - aggrediscono verbalmente e fisicamente due poliziotti che erano intervenuti per un alloggio occupato abusivamente. E' successo in viale Tibaldi a Milano dove i due agenti erano entrati in questa casa trovandovi una donna incinta. La 33enne è stata quindi raggiunta dalla

Milano : occupano casa abusivamente e aggrediscono i poliziotti - arrestati : Milano, 6 set. (AdnKronos) – aggrediscono verbalmente e fisicamente due poliziotti che erano intervenuti per un alloggio occupato abusivamente. E’ successo in viale Tibaldi a Milano dove i due agenti erano entrati in questa casa trovandovi una donna incinta. La 33enne è stata quindi raggiunta dalla madre e dal marito che era in compagnia di un terzo uomo. I due uomini hanno quindi aggredito gli agenti e sono stati accusati di ...

Milano : occupano casa abusivamente e aggrediscono i poliziotti - arrestati : Milano, 6 set. (AdnKronos) – aggrediscono verbalmente e fisicamente due poliziotti che erano intervenuti per un alloggio occupato abusivamente. E’ successo in viale Tibaldi a Milano dove i due agenti erano entrati in questa casa trovandovi una donna incinta. La 33enne è stata quindi raggiunta dalla madre e dal marito che era in compagnia di un terzo uomo. I due uomini hanno quindi aggredito gli agenti e sono stati accusati di ...