Meteo | domenica da lupi | rischio nubifragi e venti tempestosi oltre 100 km h

Le previsioni Meteo per Domenica 3 novembre 2019 : Allerta meteo arancione sulla Campania, su gran parte del Lazio e su settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna

Pesantissima Allerta Meteo della Protezione Civile per Domenica 3 Novembre : pioggia e temporali su gran parte dell’Italia - allarme arancione in 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia depressione atlantica, centrata sulle isole britanniche, convoglia diversi impulsi sul nostro paese, avviando così una fase di maltempo su tutte le regioni italiane, con precipitazioni più diffuse ed intense al Nord e sui settori tirrenici. Inoltre, la formazione di un minimo al suolo sui mari occidentali italiani sarà causa di un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Sulla base delle ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare per domani - domenica 3 Novembre : maltempo diffuso su gran parte dell’Italia : Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per domani in Italia: al Nord molte nubi con precipitazioni dapprima sulle regioni occidentale e restante arco alpino e poi in generale estensione alle restanti aree. I fenomeni risulteranno più consistenti in mattinata su Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige in trasferimento serale su Friuli Venezia Giulia mentre schiarite sempre più ampie si ...

Previsioni Meteo weekend 2-3 novembre : sabato e domenica di piogge e temporali : Secondo le Previsioni meteo del weekend 2-3 novembre una prima perturbazione atlantica arriverà nella giornata di sabato dando luogo a un sensibile peggioramento del tempo dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione alle regioni centrali e alla Campania. domenica il maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo - primo Weekend di Novembre critico : allarme alluvione per Domenica 3 in gran parte d’Italia : Allerta Meteo – Conferme per una forte fase di maltempo nel corso del primo Weekend di Novembre. Proprio per Domenica 3, è atteso l’affondo verso il medio-alto Tirreno di un insidioso cavo depressionaria atlantico, con un’avvezione di vorticità significativa. Con esso farebbe ingresso aria più fredda alle quote medie atmosferiche con particolare esaltazione dei moti ascendenti verticali, grazie anche alla superficie marittima ...

Previsioni Meteo Napoli : nubi e piogge irregolari fino a tutto sabato - da Domenica rischio nubifragi : Previsioni Meteo Napoli – Le nuvole, legate a sistemi depressionari occidentali, ancora non riescono ad affollare i cieli campani, salvo qualche passaggio nella sera-notte e qualche addensamento odierno sulle coste. I centri di bassa pressione risultano ancora abbastanza lontani dall’area partenopea, in territorio francese, sicché anche i sistemi nuvolosi latitano, con schiarite che risultano ancora prevalenti per oggi sulla città di ...

Meteo : domenica col Sole sull'Italia - residui rovesci sulle isole maggiori : Il vortice ciclonico formatosi a metà settimana sul Mediterraneo centrale e responsabile dei forti nubifragi in Sicilia, si sta gradualmente indebolendo ed esaurendo. Ora la pressione è in aumento...

Meteo - le previsioni di domenica 27 ottobre : Il vortice di bassa pressione di origine afro mediterranea sta portando ancora maltempo in Sicilia ma anche qui la situazione Meteo è destinata a migliorare tra domenica e lunedì. Sul resto d’Italia si apre una fase di sole particolarmente generoso con temperature molto miti. Con sicurezza possiamo affermare che sarà l’ultima domenica dai toni estivi. Si sta mettendo in cantiere un cambiamento piuttosto importante che riguarderà tutto il Paese ...

Allerta Meteo - il forte maltempo all’estremo Sud continua anche Domenica : attenzione a Malta - Lampedusa - Linosa e Pantelleria : Allerta Meteo – Mentre su quasi tutt’Italia, dall’Aspromonte in sù, splende il sole e fa anche decisamente caldo, all’estremo Sud e in modo particolare in Sicilia, continua ad imperversare il maltempo. Le temperature hanno infatti già raggiunto stamattina valori decisamente miti per il periodo, con +26°C a Napoli, Salerno e Latina, +25°C a Roma, Firenze, Pisa, La Spezia, Imperia, Empoli e Caserta, +24°C a Padova, Udine, ...

Previsioni Meteo weekend 26-27 ottobre : sabato e domenica ondata di caldo e sole : Secondo le Previsioni meteo per il weekend 26-27 ottobre, in Italia sabato e domenica torna il sole e il caldo con temperature ben oltre la media stagionale e con punte intorno ai 25 gradi al Centro-Sud. Faranno eccezione Sicilia e Sardegna dove sabato assisteremo a intensi fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “Come sempre punterò alla vittoria - ma occhio al Meteo domenica…” : Marc Marquez affila le armi in vista del fine settimana del Gran Premio di Australia di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island il campione del mondo proverà a proseguire nel suo filotto di vittorie, per non lasciare nulla di intentato in questo Mondiale 2019. Le sue parole nel corso della conferenza stampa odierna lo confermano. “Arriviamo da uno splendido weekend in Giappone e anche in questo caso il nostro obiettivo sarà quello di ...

Meteo - caldo eccezionale sull’Italia : Domenica d’Estate a fine Ottobre - temperature pazzesche [DATI] : Mentre diluvia nell’alto Piemonte, con 136mm di pioggia giornaliera a Cicogna (frazione del comune di Cossogno) e 129mm a Cursolo, le temperature sono particolarmente elevate in tutt’Italia. Le massime di questa Domenica 20 Ottobre sono state elevatissime ovunque, con picchi di oltre +30°C in Sardegna e Sicilia, ma ha fatto molto caldo anche al Centro/Nord. Tra le principali città, segnaliamo ben +25°C a Matera e Campobasso, +24°C a ...

Domenica fra caldo eccezionale e nubifragi al Nord - ALLERTA Meteo della Protezione Civile : La perturbazione atlantica che sta marginalmente interessando le regioni settentrionali dell'Italia si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e domani, determinando intenso maltempo al...

Allerta Meteo - pesante bollettino della protezione civile per Domenica 20 Ottobre : forte maltempo al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro Meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine Nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso ...