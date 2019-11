Meteo | domani pioggia in Lombardia | lunedì schiarite

Previsioni Meteo Torino e Piemonte : domani nuvole e piogge : A Torino domani, domenica 3 novembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +11°C, la minima di +9°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: la ...

Allerta Meteo Firenze : rischio forti temporali - domani codice giallo : Allerta gialla domani a Firenze per la possibilità di forti temporali e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto reticolo minore che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, ...

Allerta Meteo Toscana : “codice giallo” per maltempo fino a domani sera : La Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo, emessa nella giornata di ieri, a tutte le province della regione, con validità dalle 17 di oggi, sabato 2 novembre, fino alle 22 di domani, domenica 3 novembre. In Toscana è atteso un graduale peggioramento delle condizioni del tempo con piogge e temporali nella seconda parte della giornata di oggi. domani previsto ulteriore ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani codice giallo per pioggia e vento : “Per la giornata di domenica 3 novembre si prevedono precipitazioni intense sui rilievi, anche a carattere di temporale organizzato, in particolare nella prima parte della giornata sui rilievi centro-occidentali e pianura Piacentino-Parmense. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a spostarsi verso i rilievi orientali ed ad attenuarsi. E’ prevista anche una ventilazione sostenuta da sud-ovest sui crinali appenninici con ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare per domani - domenica 3 Novembre : maltempo diffuso su gran parte dell’Italia : Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per domani in Italia: al Nord molte nubi con precipitazioni dapprima sulle regioni occidentale e restante arco alpino e poi in generale estensione alle restanti aree. I fenomeni risulteranno più consistenti in mattinata su Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige in trasferimento serale su Friuli Venezia Giulia mentre schiarite sempre più ampie si ...

Previsioni Meteo Torino : domani nuvole e deboli piogge - più diffuse sul basso Piemonte orientale : A Torino domani, sabato 2 novembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +11°C, la minima di +9°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna ...

Allerta Meteo Sardegna : rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani : Allerta Meteo diffusa dalla Protezione Civile regionale della Sardegna: l’avviso per rischio idrogeologico con criticità ordinaria, codice giallo, è valido dalle ore 16 e sino alla mezzanotte di domani, sabato 2 novembre 2019, relativamente alla Sardegna Occidentale. Oltre al Campidano, sono interessate le seguenti zone dell’Isola: Iglesiente, Montevecchio- Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: rischio ...

Previsioni Meteo Piemonte e Torino : domani 1 Novembre cielo coperto ma senza pioggia : A Torino domani, venerdì 1° Novembre, giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. ...

Meteo Protezione Civile domani 1 Novembre : persiste dell'instabilita' sparsa : Nella giornata di domani una blanda circolazione instabile continuerà a interessare l'Italia, determinando piogge e rovesci specialmente al centro-sud. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani 31 Ottobre : instabilita' specie al centro-sud : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità atmosferica su diverse regioni d'Italia. Precipitazioni attese soprattutto al centro-sud. Vediamo il bollettino Meteo della Protezione...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani pioggia e temperature in calo : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 3 novembre. domani molto nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni, anche temporalesche, più frequenti sulla costa nella notte e in mattinata, anche sulle zone interne nel pomeriggio. Venti: deboli o localmente moderati di grecale con locali rinforzi su Arcipelago e crinali. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. temperature: in ulteriore lieve calo. Venerdì 1 novembre: ...

Meteo : domani ombrelli a portata di mano su tante regioni - calano anche le temperature : Una blanda perturbazione nord atlantica, a cui si è legata aria particolarmente fresca, ha raggiunto le regioni del nord quest'oggi e si sta pian piano espandendo verso il centro-sud. Attualmente il...

Meteo Protezione Civile domani 30 Ottobre : tempo instabile su diverse regioni : Nella giornata di domani una blanda perturbazione porterà piogge e temporali sparsi. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Mercoledì 30 Ottobre...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani piogge sparse e locali temporali : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana. domani molto nuvoloso con piogge sparse e locali temporali in lenta estensione dalle zone centro-settentrionali al resto della regione. Venti: deboli variabili in rotazione da nord-est fino a moderati. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo Temperature: in lieve calo. Giovedì 31 ottobre: nuvoloso con residue precipitazioni in mattinata più probabili su Arcipelago e Appennino. Tendenza a ...